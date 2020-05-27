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Число заболевших COVID-19 в России превысило 370 000 человек

За последние сутки выявили 8338 новых случаев заражения
Алена Якушова
Наталия Федосенко / ТАСС

В России за сутки выявили 8338 зараженных коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. У 40,8% из них не было симптомов заболевания. Общее число заболевших COVID-19 выросло до 370 680 человек.

Более трети (38,4%) заразившихся коронавирусом с начала эпидемии уже выздоровели – 142 208 человек, 11 079 из них за последние сутки. Прирост выздоровевших в третий раз превысил число новых случаев заражения, в этот раз на 32,9%. За предыдущие сутки вылечились от коронавируса более чем на 38% больше человек, чем заболели.

Умерли в России 3968 больных с коронавирусом – плюс 161 пациент за сутки. Накануне оперштаб сообщал о рекордных 174 смертях от коронавируса за сутки.

В Москве COVID-19 за сутки подтвердился у 2140 человек – минимальный суточный прирост заболевших с 23 апреля (более чем за месяц), когда оперштаб сообщил о 1959 новых случаях заражения. Почти в три раза больше человек за последние сутки вылечились от коронавируса – 5839 жителей. Всего выздоровели уже 67 458 жителей столицы из 171 443 заболевших коронавирусной инфекцией. Умерли 2183 инфицированных, 73 из них за последние сутки.

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 85 регионах. После Москвы больше всего зараженных за сутки выявили в Подмосковье (793 новых заболевших), Санкт-Петербурге (387), Свердловской (235), Нижегородской (231) и Ростовской (203) областях, а также в Дагестане (161), Красноярском крае (142), Самарской (135), Тульской (104), Калужской (101) и Брянской (98) областях. В Новосибирской области заболевших коронавирусной инфекцией за сутки стало больше на 97 человек, в Архангельской – на 95, в Башкортостане – на 91, в Пензенской области на 88, в Кабардино-Балкарии – на 87, в Волгоградской области – на 86. По 84 новых случая заражения выявили в Смоленской области и Якутии.

Эпидемия в регионах пока не позволяет назначить дату голосования по Конституции

Две основные обсуждаемые сейчас даты – это 1 июля и 8 июля

Первая пятерка регионов по общему числу выявленных заболевших COVID-19 остается неизменной: Москва (171 443 заразившихся), Московская область (35 956), Санкт-Петербург (14 463), Нижегородская область (8735) и Дагестан (4455). В топ-10 регионов также входят Свердловская (4425) и Ростовская (4133) области, Красноярский край (3700), Калужская область (3560) и Краснодарский край (3506).

Во всем мире коронавирусом заразились почти 5,6 млн человек в 188 странах, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Умерли свыше 350 000 инфицированных, выздоровели почти 2,3 млн человек. Россия занимает третье место в мире по заболеваемости COVID-19, уступая Соединенным Штатам, где число заболевших приблизилось к 1,7 млн, и Бразилии, где коронавирусную инфекцию нашли у свыше 391 000 человек. По числу умерших от коронавируса лидируют США – там умерли почти 99 000 инфицированных, а также Великоборитания (более 37 000 жертв COVID-19) и Италия (почти 33 000 умерших). Россия занимает 17-е место по смертности от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных