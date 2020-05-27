Число заболевших COVID-19 в России превысило 370 000 человек

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 85 регионах . После Москвы больше всего зараженных за сутки выявили в Подмосковье (793 новых заболевших), Санкт-Петербурге (387), Свердловской (235), Нижегородской (231) и Ростовской (203) областях, а также в Дагестане (161), Красноярском крае (142), Самарской (135), Тульской (104), Калужской (101) и Брянской (98) областях. В Новосибирской области заболевших коронавирусной инфекцией за сутки стало больше на 97 человек, в Архангельской – на 95, в Башкортостане – на 91, в Пензенской области – на 88, в Кабардино-Балкарии – на 87, в Волгоградской области – на 86. По 84 новых случая заражения выявили в Смоленской области и Якутии.