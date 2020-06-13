Голикова назвала дату прохождения пика заболеваемости коронавирусом в России

Голикова назвала дату прохождения пика заболеваемости коронавирусом в РоссииОн пришелся на 11 мая, когда закончились нерабочие дни
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пришелся на 11 мая, когда в стране закончился период нерабочих дней, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время брифинга в правительстве.
«Начиная с 17 марта, когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 г., ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза», — отметила вице-премьер.
По ее словам, если сравнивать ежесуточный прирост новых заболевших, то с конца марта по сегодняшний день он сократился в 16 раз, пишет ТАСС. «Это очень серьезный показатель, сегодня это 1,7-1,8% в среднем по России», — рассказала Голивока, добавив, что несмотря на сокращение темпа прироста заболевших, этот показатель «остаётся достаточно тревожным».
Главное из заявлений Голиковой по ситуации с коронавирусом:
Выписаны практически 80% пациентов, госпитализированных в перепрофилированные под прием больных с COVID-19
Смертность в России от COVID-19 в апреле составила 1,6%. От коронавируса умерли 1660 человек. Еще 1 052 инфицированных скончались по другим причинам
В целом в апреле 2020 г. смертность была на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года
Тестирование на антитела к коронавирусу прошли почти 650 000 человек, иммунитет обнаружен у 14% из них
Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре. Ее будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
Президент России Путин 25 марта впервые обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом. Тогда он объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Во время обращения к россиянам 2 апреля Путин объявил нерабочим весь апрель. 28 апреля президент объявил о продлении режима нерабочих дней до конца майских праздников, до 11 мая включительно.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 11 мая сообщал о 11 656 новых случаев COVID-19 в 84 регионах страны. В Москве в тот день зарегистрировали 6169 пациентов. Всего в стране на тот момент было подтверждено более 221 000 случаев заражения коронавирусом, лечение продолжали чуть меньше 180 000 человек. По данным на 13 июня, в стране общее число случаев заражения достигло 520 129. Выявлено почти 9000 инфицированных. Из них 1493 в Москве.