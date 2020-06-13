Голикова назвала дату прохождения пика заболеваемости коронавирусом в России

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 11 мая сообщал о 11 656 новых случаев COVID-19 в 84 регионах страны. В Москве в тот день зарегистрировали 6169 пациентов. Всего в стране на тот момент было подтверждено более 221 000 случаев заражения коронавирусом, лечение продолжали чуть меньше 180 000 человек. По данным на 13 июня, в стране общее число случаев заражения достигло 520 129. Выявлено почти 9000 инфицированных. Из них 1493 в Москве.