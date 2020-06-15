Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении персональными данными

Данные об автовладельцах хранятся в базе ГИБДД, напоминают авторы жалобы, с которой ознакомились «Ведомости». МВД заключило соглашение с правительством Москвы о передаче последнему части полномочий по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях. В функции МАДИ, в соответствии с постановлением правительства Москвы, входит контроль за соблюдением дорожной разметки и правил парковки. А вот следить за соблюдением режима самоизоляции эту организацию никто не уполномочивал. Между тем, согласно федеральному законодательству, обработка персональных данных может осуществляться либо с согласия гражданина, либо при наличии законной цели. Однако МАДИ осуществляло обработку и без такого согласия, и при отсутствии законной цели, указывают авторы жалобы. Таким образом, по их мнению, получение инспекцией персональных данных владельцев транспортных средств, последующая их обработка и хранение для вынесения штрафов на основании ст. 3.18.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Москвы были незаконными. Правозащитники просят Роскомнадзор дать правовую оценку действиям МАДИ, а в случае нарушения – привлечь виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.