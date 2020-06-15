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Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении персональными данными

Автоматические штрафы за нарушение самоизоляции не вписываются в федеральный закон
Анастасия Корня
Вопрос о правомерности штрафов за нарушения режима самоизоляции, зафиксированные при помощи камер видеонаблюдения, поднимается в Москве не впервые /Максим Стулов / Ведомости

Организация «Роскомсвобода» подала в Роскомнадзор жалобу на Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ). Правозащитники подозревают, что, штрафуя москвичей за нарушение режима самоизоляции, инспекция и сама нарушила закон «О персональных данных», рассказал «Ведомостям» юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Данные об автовладельцах хранятся в базе ГИБДД, напоминают авторы жалобы, с которой ознакомились «Ведомости». МВД заключило соглашение с правительством Москвы о передаче последнему части полномочий по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях. В функции МАДИ, в соответствии с постановлением правительства Москвы, входит контроль за соблюдением дорожной разметки и правил парковки. А вот следить за соблюдением режима самоизоляции эту организацию никто не уполномочивал. Между тем, согласно федеральному законодательству, обработка персональных данных может осуществляться либо с согласия гражданина, либо при наличии законной цели. Однако МАДИ осуществляло обработку и без такого согласия, и при отсутствии законной цели, указывают авторы жалобы. Таким образом, по их мнению, получение инспекцией персональных данных владельцев транспортных средств, последующая их обработка и хранение для вынесения штрафов на основании ст. 3.18.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Москвы были незаконными. Правозащитники просят Роскомнадзор дать правовую оценку действиям МАДИ, а в случае нарушения – привлечь виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных