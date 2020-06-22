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Московские суды начали подтверждать штрафы за нарушение самоизоляции

У судей нет оснований не доверять технологиям электронного мониторинга
Анастасия Корня
TASS

Московские суды начали признавать законными штрафы за нарушение самоизоляции, вынесенные по п. 2 ст. 3.18.1 столичного Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), т. е. в автоматическом режиме – на основании данных с камер фото- и видеонаблюдения. Первые два таких решения опубликованы в электронной картотеке Мосгорсуда, оба датированы 15 июня и вынесены судьей Преображенского районного суда Яной Павловой. В обоих случаях штрафы были вынесены на основании данных, полученных посредством технологий электронного мониторинга местоположения гражданина с использованием системы городского видеонаблюдения.

Например, как следует из постановления, москвичка Яна Елистратова вместе с согласием на получение амбулаторной медицинской помощи на дому подписала выданное медицинским работником предписание, обязавшее ее не покидать квартиру. Сама Елистратова в суде доказывала, что из дома не выходила, а предоставленные Объединением административно-технических инспекций Москвы фотоматериалы не могут служить доказательством, поскольку получены с нарушением закона: в постановлении не указаны реквизиты свидетельства о поверке специального технического средства, которым было зафиксировано правонарушение, к тому же к постановлению не приложена электронная фотография. Елистратова также ссылалась на то, что протокол в отношении ее не составлялся. А вынесение постановления по ст. 3.18.1 без составления протокола об административном правонарушении противоречит КоАПу России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных