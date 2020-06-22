Московские суды начали подтверждать штрафы за нарушение самоизоляции

Например, как следует из постановления, москвичка Яна Елистратова вместе с согласием на получение амбулаторной медицинской помощи на дому подписала выданное медицинским работником предписание, обязавшее ее не покидать квартиру. Сама Елистратова в суде доказывала, что из дома не выходила, а предоставленные Объединением административно-технических инспекций Москвы фотоматериалы не могут служить доказательством, поскольку получены с нарушением закона: в постановлении не указаны реквизиты свидетельства о поверке специального технического средства, которым было зафиксировано правонарушение, к тому же к постановлению не приложена электронная фотография. Елистратова также ссылалась на то, что протокол в отношении ее не составлялся. А вынесение постановления по ст. 3.18.1 без составления протокола об административном правонарушении противоречит КоАПу России.