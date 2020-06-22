Московские суды начали подтверждать штрафы за нарушение самоизоляции

Московские суды начали подтверждать штрафы за нарушение самоизоляцииУ судей нет оснований не доверять технологиям электронного мониторинга
Московские суды начали признавать законными штрафы за нарушение самоизоляции, вынесенные по п. 2 ст. 3.18.1 столичного Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), т. е. в автоматическом режиме – на основании данных с камер фото- и видеонаблюдения. Первые два таких решения опубликованы в электронной картотеке Мосгорсуда, оба датированы 15 июня и вынесены судьей Преображенского районного суда Яной Павловой. В обоих случаях штрафы были вынесены на основании данных, полученных посредством технологий электронного мониторинга местоположения гражданина с использованием системы городского видеонаблюдения.
Например, как следует из постановления, москвичка Яна Елистратова вместе с согласием на получение амбулаторной медицинской помощи на дому подписала выданное медицинским работником предписание, обязавшее ее не покидать квартиру. Сама Елистратова в суде доказывала, что из дома не выходила, а предоставленные Объединением административно-технических инспекций Москвы фотоматериалы не могут служить доказательством, поскольку получены с нарушением закона: в постановлении не указаны реквизиты свидетельства о поверке специального технического средства, которым было зафиксировано правонарушение, к тому же к постановлению не приложена электронная фотография. Елистратова также ссылалась на то, что протокол в отношении ее не составлялся. А вынесение постановления по ст. 3.18.1 без составления протокола об административном правонарушении противоречит КоАПу России.