Юридический сервис создал приложение для обжалования штрафов за езду без пропуска

По данным сервиса, новая услуга востребована: ею воспользовались уже более 1000 человек. Данных о том, что хотя бы одно такое дело рассмотрено судом, пока нет: закон установил двухмесячный срок для проверки таких жалоб, и даже для поданных первыми этот срок еще не истек. Но практика показала, что оспаривать штрафы в Московской дорожной административной инспекции бессмысленно, говорит Фельдман: даже если штраф пришел из-за ошибки в пропуске, его не отменяют. Так что есть все основания обращаться сразу в суд.