Юридический сервис создал приложение для обжалования штрафов за езду без пропуска

Юридический сервис создал приложение для обжалования штрафов за езду без пропускаТакие жалобы смогут по крайней мере отсрочить штраф
Юридический сервис Destra Legal cоздал приложение, которое позволяет в автоматическом режиме оспаривать и направлять в суды штрафы за нарушение самоизоляции. Пошаговое руководство по заполнению жалобы предусматривает все возможные ситуации, в которые может попасть человек, передвигающийся на автомобиле, – например, у него не было цифрового пропуска, или тот был оформлен с ошибкой, оказался аннулирован, или за рулем вообще находился другой человек. Воспользоваться приложением можно бесплатно, как и юридическим сопровождением, – оператор в чате также поможет определиться с территориальной подсудностью, списком документов и объяснит, как направить жалобу в суд онлайн.
Все началось с нескольких штрафов за езду без цифрового пропуска, полученных основателями сервиса, рассказал «Ведомостям» директор по правовым вопросам Destra Legal Борис Фельдман. Так как сервис специализируется на решении типовых юридических задач онлайн, то, после того как юристы подготовили жалобу на штрафы в суд, полезный опыт решили растиражировать в помощь тем, кто так же пострадал от локдауна. Пока приложение позволяет оспаривать только штрафы, полученные за езду без цифрового пропуска на автомобиле, говорит Фельдман. Но скоро появится возможность обжаловать и другие, в том числе штрафы, вынесенные полицейскими за нарушение режима самоизоляции или отсутствие маски.
По данным сервиса, новая услуга востребована: ею воспользовались уже более 1000 человек. Данных о том, что хотя бы одно такое дело рассмотрено судом, пока нет: закон установил двухмесячный срок для проверки таких жалоб, и даже для поданных первыми этот срок еще не истек. Но практика показала, что оспаривать штрафы в Московской дорожной административной инспекции бессмысленно, говорит Фельдман: даже если штраф пришел из-за ошибки в пропуске, его не отменяют. Так что есть все основания обращаться сразу в суд.
По мнению юристов Destra Legal, у мэрии в принципе нет полномочий штрафовать за нарушение правил самоизоляции на основании данных средств автоматической фиксации нарушений. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает такой упрощенный порядок только для административных нарушений в области ПДД либо благоустройства. Нарушение же правил, введенных в связи с режимом повышенной готовности, относится к сфере общественной безопасности, т. е. тут упрощенного порядка быть не может, в каждом конкретном случае требуется составление протокола уполномоченным на то должностным лицом, считают юристы. Такую позицию подтвердил и Верховный суд в своем обзоре по CОVID-19, напоминают авторы жалобы, там указано, что штрафы за нарушение самоизоляции могут назначаться исключительно в порядке, предусмотренном федеральным законом.
В апреле муниципальные депутаты из нескольких округов Москвы Елена Русакова, Андрей Морев, Николай Бобринский и Юрий Рейнхиммель уже подали в суд иск с требованием признать не действующими внесенные в столичный КоАП поправки, позволяющие штрафовать за нарушение «режима повышенной готовности» с помощью камер видеонаблюдения и геолокации: они также считают, что такая процедура противоречит КоАПу. Предварительное заседание по иску назначено на 28 мая.
Бобринский говорит, что напрямую результаты рассмотрения этого иска и проверки уже вынесенных штрафов (а по данным электронной канцелярии Мосгорсуда, их уже более 2000) не связаны. Хотя понятно, что позиция Мосгорсуда имеет значение для нижестоящей инстанции и не исключено, что районные суды ждут, когда тот ее сформулирует: первые два дела по жалобам на штрафы должны были рассматриваться еще на прошлой неделе в Измайловском суде, оба отложены на июнь.
Алексей Глухов из «Апологии протеста» отмечает, что идея автоматической генерации и направления жалоб в суды имеет смысл: вводя электронную фиксацию нарушений режима самоизоляции, власти пытались упростить себе жизнь и снизить объем дел, поступающих в суды. В данном же случае граждане получают эффективный инструмент противодействия – проверять штрафы в массовом порядке судам все-таки придется. Кроме того, напоминает эксперт, жалоба приостанавливает срок вступления постановления в силу – следовательно, заявитель получает законную отсрочку для уплаты штрафа.
«Ведомости» направили запрос в департамент транспорта Москвы.