В России выявлено менее 7000 новых случаев заболевания коронавирусом

В России выявлено менее 7000 новых случаев заболевания коронавирусомОбщее число заболевших превысило 620 000 человек
В России за прошедшие сутки выявлено 6800 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передал оперативный штаб. Ежесуточный прирост менее 7000 новых случаев зафиксирован впервые с 29 апреля. Тогда за день прибавилось 5841 новых случаев COVID-19 (число заболевших коронавирусом 30 апреля уже составило 7099 человек). На 26 июня общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 620 794 человек.
За минувшие сутки в России умерли 176 пациентов с двусторонней пневмонией и подтвержденным COVID-19. Общее число смертельных исходов выросло до 8781. С начала пандемии выздоровели 384 152 человека, более 227 000 подхвативших коронавирусную инфекцию продолжают лечение.
В Москве традиционно фиксируется наибольшее число случаев COVID-19. С начала пандемии столица лидирует среди других российских регионов по этому показателю. Прирост новых случаев заболевания за последние сутки составил 813, общее число заболевших увеличилось до 218 604. С начала пандемии умерли 3694 пациента с COVID-19 (25 человек за последние сутки). За весь период в Москве вылечился от вируса 144 191 человек, число активных случаев COVID-19 сократилось до 70 719.
Популяционный иммунитет к коронавирусу выявлен практически у 20% протестированных москвичей, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, таковы данные исследования, проводимого с 5 по 18 июня. В нем участвовали свыше 90 000 москвичей. По ее словам, популяционный иммунитет горожан продолжает формироваться. «Растут количественные значения антител, в первую очередь, иммуноглобулина G, который показывает, что формируются антитела», – отметила она.
На втором месте после Москвы по числу заболевших коронавирусной инфекцией находится Подмосковье. В этом регионе общее число заболевших увеличилось до 56 243 человек, прирост за сутки – 390 новых случаев. С начала пандемии в Московской области вылечились от COVID-19 более 30 000 человек. За весь период скончались 846 заболевших вирусом.
В топ-5 российских регионов по числу заболевших COVID-19 также входят Санкт-Петербург (23 294), Нижегородская область (16 624) и Свердловская (11 877). В других российских регионах общее число заболевших COVID-19 на сегодня не превышает 9200 человек.
Всего в мире COVID-19 обнаружен уже у более чем 9,61 млн человек, таковы данные Университета Джонса Хопкинса. Россия по числу заразившихся занимает третье место в мире. Активнее всего коронавирус распространяется в США. В этой стране на сегодня уже 2,42 млн заболевших. На втором месте после Штатов – Бразилия с более чем 1,2 млн случаев. С начала пандемии в мире скончались почти 490 000 пациентов с COVID-19. На США приходится более 124 000 смертельных случаев, на Бразилию – почти 55 000 летальных исходов и свыше 43 000 – на Великобританию.