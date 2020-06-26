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В России выявлено менее 7000 новых случаев заболевания коронавирусом

Общее число заболевших превысило 620 000 человек
Ирина Чевтаева
РИА Новости

В России за прошедшие сутки выявлено 6800 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передал оперативный штаб. Ежесуточный прирост менее 7000 новых случаев зафиксирован впервые с 29 апреля. Тогда за день прибавилось 5841 новых случаев COVID-19 (число заболевших коронавирусом 30 апреля уже составило 7099 человек). На 26 июня общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 620 794 человек.

За минувшие сутки в России умерли 176 пациентов с двусторонней пневмонией и подтвержденным COVID-19. Общее число смертельных исходов выросло до 8781. С начала пандемии выздоровели 384 152 человека, более 227 000 подхвативших коронавирусную инфекцию продолжают лечение.

В Москве традиционно фиксируется наибольшее число случаев COVID-19. С начала пандемии столица лидирует среди других российских регионов по этому показателю. Прирост новых случаев заболевания за последние сутки составил 813, общее число заболевших увеличилось до 218 604. С начала пандемии умерли 3694 пациента с COVID-19 (25 человек за последние сутки). За весь период в Москве вылечился от вируса 144 191 человек, число активных случаев COVID-19 сократилось до 70 719.

Популяционный иммунитет к коронавирусу выявлен практически у 20% протестированных москвичей, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, таковы данные исследования, проводимого с 5 по 18 июня. В нем участвовали свыше 90 000 москвичей. По ее словам, популяционный иммунитет горожан продолжает формироваться. «Растут количественные значения антител, в первую очередь, иммуноглобулина G, который показывает, что формируются антитела», – отметила она.

На втором месте после Москвы по числу заболевших коронавирусной инфекцией находится Подмосковье. В этом регионе общее число заболевших увеличилось до 56 243 человек, прирост за сутки – 390 новых случаев. С начала пандемии в Московской области вылечились от COVID-19 более 30 000 человек. За весь период скончались 846 заболевших вирусом.

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В топ-5 российских регионов по числу заболевших COVID-19 также входят Санкт-Петербург (23 294), Нижегородская область (16 624) и Свердловская (11 877). В других российских регионах общее число заболевших COVID-19 на сегодня не превышает 9200 человек.

Всего в мире COVID-19 обнаружен уже у более чем 9,61 млн человек, таковы данные Университета Джонса Хопкинса. Россия по числу заразившихся занимает третье место в мире. Активнее всего коронавирус распространяется в США. В этой стране на сегодня уже 2,42 млн заболевших. На втором месте после Штатов – Бразилия с более чем 1,2 млн случаев. С начала пандемии в мире скончались почти 490 000 пациентов с COVID-19. На США приходится более 124 000 смертельных случаев, на Бразилию – почти 55 000 летальных исходов и свыше 43 000 – на Великобританию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных