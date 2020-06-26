В России выявлено менее 7000 новых случаев заболевания коронавирусом

Всего в мире COVID-19 обнаружен уже у более чем 9,61 млн человек, таковы данные Университета Джонса Хопкинса. Россия по числу заразившихся занимает третье место в мире. Активнее всего коронавирус распространяется в США. В этой стране на сегодня уже 2,42 млн заболевших. На втором месте после Штатов – Бразилия с более чем 1,2 млн случаев. С начала пандемии в мире скончались почти 490 000 пациентов с COVID-19. На США приходится более 124 000 смертельных случаев, на Бразилию – почти 55 000 летальных исходов и свыше 43 000 – на Великобританию.