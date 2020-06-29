ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Накануне жительница Израиля Яэль Ильински показала в Facebook фото бюллетеней, полученных в посольстве в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе, а также скриншот электронного бюллетеня. «Ни там, ни там не спрашивают, зарегистрирован ли ты на электронном голосовании, и никак это не проверяют», – заявила она. Ильински уточнила в разговоре с «МБХ медиа», что проголосовала по трем бюллетеням. Ее дочери, которой еще не исполнилось 18 лет, удалось проголосовать в Хайфе, в Тель-Авиве ее возраст проверили.