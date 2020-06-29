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ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Она заявила, что трижды поучаствовала в голосовании по поправкам в Конституцию
Юрий Литвиненко Светлана Бочарова
Андрей Гордеев / Ведомости

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева. Он усмотрел в ее действиях признаки уголовно наказуемого деяния, так как ее несовершеннолетняя дочь также получила бюллетень для голосования. «В результате мы имеем, если все подтверждается документально, четырехкратное голосование группы лиц по предварительному сговору», – сказал Булаев.

Зампред ЦИК уточнил, что речь идет о статье 142 Уголовного кодекса, ее положения устанавливают наказание за подделку подписей, бюллетеней или избирательных документов. Часть, в которой прописано наказание для группы лиц, предусматривает штраф до 300 000 руб. или до трех лет лишения свободы.

Накануне жительница Израиля Яэль Ильински показала в Facebook фото бюллетеней, полученных в посольстве в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе, а также скриншот электронного бюллетеня. «Ни там, ни там не спрашивают, зарегистрирован ли ты на электронном голосовании, и никак это не проверяют», – заявила она. Ильински уточнила в разговоре с «МБХ медиа», что проголосовала по трем бюллетеням. Ее дочери, которой еще не исполнилось 18 лет, удалось проголосовать в Хайфе, в Тель-Авиве ее возраст проверили.

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Если никто не будет проверять систему на наличие ошибок, «мы никогда не получим прозрачной системы голосования и честных выборов в целом», сказала Ильински «Открытым медиа» после заявлений ЦИК об уголовном наказании. Она добавила, что после сообщения о голосовании ей начали поступать угрозы из посольства: «Угрожают санкциями, резко требуют говорить на иврит».

Заявления о неоднократном голосовании, если они делаются для совершенствования избирательной системы, – «наверное, это неплохо», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что решение о том, следует ли применять предусмотренное законом наказание, принимает не Кремль, «и мы не хотели бы в это вмешиваться». Песков заверил, что ЦИК будет принимать меры, вносить корректировки и улучшать работу. Сигналы о несовершенствах «никоим образом не могут оказывать влияния на общий фон легитимности», отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных