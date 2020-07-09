Госдума ужесточит ответственность за сепаратизм и смягчит – за призывы к нему

Также будут внесены поправки в действующую ст. 280.1 УК, предусматривающую ответственность за публичные призывы к сепаратизму. По ней будет введена административная преюдиция: уголовная ответственность за такие действия будет наступать только после повторного правонарушения в течение одного года. В этом случае нарушителям будет грозить штраф от 200 000 до 400 000 руб. (сейчас – от 100 000 до 300 000 руб.) либо, как и ныне, лишение свободы на срок до 4 лет. Если же сепаратистские призывы допущены впервые, то дело ограничится административной ответственностью: штрафы для граждан составят от 30 000 до 60 000 руб., для должностных лиц – от 60 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 200 000 до 300 000 руб. В случае распространения подобных призывов через СМИ и интернет штрафы будут выше. Преюдиция вводится, чтобы в первый раз человека штрафовали, а не сажали, «если же будут повторные призывы, то будет уголовное наказание», поясняет Крашенинников.