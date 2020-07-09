Госдума ужесточит ответственность за сепаратизм и смягчит – за призывы к нему

Госдума ужесточит ответственность за сепаратизм и смягчит – за призывы к немуЭто первые поправки, подготовленные в развитие обновленной Конституции после голосования
В Уголовном кодексе (УК) вскоре появится новая статья 280.2 – «нарушение территориальной целостности РФ», – которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. О том, что пакет законопроектов «во исполнение обновленной Конституции» уже подготовлен, сообщил 8 июля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Сам законопроект пока в Госдуму не внесен, он направлен в правительство и Верховный суд для получения отзывов. Комментируя эту инициативу, председатель комитета Павел Крашенинников заявил, что «на фоне происходящих в мире процессов и существующих глобальных угроз очень важно обеспечить нерушимость наших государственных границ».
Поправки разработаны в развитие нового п. 2.1 ст. 67 Конституции, запрещающего «действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям». Как пояснил Крашенинников «Ведомостям», под отчуждением будет пониматься, например, разработка планов и стратегий по отторжению той или иной части территории России либо сбор подписей за провозглашение независимости того или иного субъекта. «Это уже действие, поэтому и будет наказываться по этой статье. Подпасть под эту статью могут как политики, так и активисты», – добавил депутат.
Также будут внесены поправки в действующую ст. 280.1 УК, предусматривающую ответственность за публичные призывы к сепаратизму. По ней будет введена административная преюдиция: уголовная ответственность за такие действия будет наступать только после повторного правонарушения в течение одного года. В этом случае нарушителям будет грозить штраф от 200 000 до 400 000 руб. (сейчас – от 100 000 до 300 000 руб.) либо, как и ныне, лишение свободы на срок до 4 лет. Если же сепаратистские призывы допущены впервые, то дело ограничится административной ответственностью: штрафы для граждан составят от 30 000 до 60 000 руб., для должностных лиц – от 60 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 200 000 до 300 000 руб. В случае распространения подобных призывов через СМИ и интернет штрафы будут выше. Преюдиция вводится, чтобы в первый раз человека штрафовали, а не сажали, «если же будут повторные призывы, то будет уголовное наказание», поясняет Крашенинников.
Единственный законопроект из пакета, который уже внесен в Думу, – это поправка в ст. 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности», где к такой деятельности сейчас отнесено «нарушение целостности РФ». Теперь же этот пункт приводится в соответствие с Конституцией и дополняется упоминанием об «отчуждении части территории РФ» – «за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы».
У Кремля пока нет позиции в отношении этих законопроектов, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Это новая парламентская инициатива, депутатская. Она будет сначала обсуждаться в парламенте, а потом уже можно будет говорить о выработке какой-то позиции».
Непонятно, для чего вносится дополнение к определению экстремизма, разве только чтобы текст закона буквально соответствовал Конституции, говорит директор центра «Сова» Александр Верховский. «Состав новой ст. 280.2 УК пока не предъявлен, но, видимо, как пример того, кто под нее подпадет, можно привести каких-нибудь людей в Крыму, которые сидят и придумывают, как вернуться в состав Украины, и им можно будет предъявить обвинение по этой статье», – рассуждает эксперт. Что же касается декриминализации статьи о призывах к сепаратизму, то это скорее плюс, осторожно отмечает Верховский: «Но по этой статье никогда не было много приговоров – в 2019 г. их вынесли всего два. Поэтому есть риск, что если она появится в КоАПе, то наказаний может стать больше».
У властей есть желание «наполнить повестку контентом, не связанным с темой обнуления» президентских сроков, считает политолог Михаил Виноградов: «Плюс фактически обозначить запрет на разговор по теме территориальной целостности – прямо не ввести его, но намекнуть, что любое заявление потенциально криминально». Хотя в реальности сепаратистской темы в российской повестке сегодня нет, как нет и темы сочувствия или пропаганды терроризма, с которой так усиленно боролись делом журналистки Светланы Прокопьевой, заключает эксперт.