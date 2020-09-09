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В России за сутки выявили 5218 новых случаев коронавируса

Умерли за сутки 142 пациента, выздоровели более 6000 человек
Ведомости
Кирилл Зыков / АГН Москва

В России за сутки выявили 5218 новых заболевших коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 041 007. Умерли за сутки 142 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 8135.

8 сентября оперштаб сообщил о 5099 новых заболевших.

За сутки в России полностью выздоровели 6409 человек. Общее число выздоровевших выросло до 856 458 человек. Продолжают лечение 166 414 человек.

В Москве за сутки выявлено 642 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1338 пациентов, скончались 12 человек. Всего в Москве выявлено 268 384 заболевших.

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В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+218), Подмосковье (+164), Нижегородская (+159) и Ростовская (+153) области. В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (267 742), Московская область (69 664) и Санкт-Петербург (38 436).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных