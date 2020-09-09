В России за сутки выявили 5218 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 5218 новых случаев коронавирусаУмерли за сутки 142 пациента, выздоровели более 6000 человек
В России за сутки выявили 5218 новых заболевших коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 041 007. Умерли за сутки 142 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 8135.
8 сентября оперштаб сообщил о 5099 новых заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 6409 человек. Общее число выздоровевших выросло до 856 458 человек. Продолжают лечение 166 414 человек.
В Москве за сутки выявлено 642 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1338 пациентов, скончались 12 человек. Всего в Москве выявлено 268 384 заболевших.
В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+218), Подмосковье (+164), Нижегородская (+159) и Ростовская (+153) области. В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (267 742), Московская область (69 664) и Санкт-Петербург (38 436).