В России за сутки выявили 5218 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 5218 новых заболевших коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 041 007. Умерли за сутки 142 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 8135.