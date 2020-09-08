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Минздрав назвал срок массовой поставки вакцины от COVID-19 в регионы

Ведомости

Поставки вакцины от коронавируса в больших объемах в регионы России начнутся в ноябре ‒ декабре 2020 г., заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Вакцина против коронавирусной инфекции в массовом масштабе начнет поступать уже где-то в ноябре ‒ декабре», ‒ сказал Мурашко. Министр добавил, что все регионы уже получили вакцину от гриппа. Позднее будут организованы дополнительные поставки.

8 сентября первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась Научным центром им. Гамалеи, поступила в гражданский оборот, сообщал Минздрав. По словам Мурашко, вакцинация людей начнется на этой неделе. На следующей неделе начнутся поставки вакцины в регионы. Вакцинация большей части населения России может пройти в течение 9–12 месяцев, сообщали в Центре им. Гамалеи. О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Препарат также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Его клинические испытания закончатся 30 сентября.

Ранее по теме: Исследование вакцины от COVID-19 для детей может начаться через девять месяцев

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных