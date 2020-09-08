Минздрав назвал срок массовой поставки вакцины от COVID-19 в регионы

8 сентября первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась Научным центром им. Гамалеи, поступила в гражданский оборот, сообщал Минздрав. По словам Мурашко, вакцинация людей начнется на этой неделе. На следующей неделе начнутся поставки вакцины в регионы. Вакцинация большей части населения России может пройти в течение 9–12 месяцев, сообщали в Центре им. Гамалеи. О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Препарат также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Его клинические испытания закончатся 30 сентября.