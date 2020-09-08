Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Исследование вакцины от COVID-19 для детей может начаться через девять месяцев

Ведомости

Испытания российской вакцины от коронавируса среди детей могут начаться через 9 месяцев, через полгода после окончания испытания вакцины на взрослых, сообщил ТАСС со ссылкой на директора научного центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Такие исследования [среди детей] могут начаться, когда полностью закончатся исследования на взрослых, то есть закончится пострегистрационная фаза. 3–4 месяца будут вводить, последнему введут, отсчитайте еще полгода. Девять месяцев получается», – сказал Гинцбург.

Директор центра отметил, что сейчас идет работа над документами, чтобы получить разрешение от Минздрава на исследование вакцины среди детей. Гинцбург добавил, что вакцина от коронавируса для детей может быть создана в форме капель в нос как более щадящего варианта введения.

8 сентября первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V» поступила в гражданский оборот, сообщал Минздрав. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцинация людей начнется на этой неделе. Вакцинация большей части населения России может пройти в течение 9–12 месяцев, сообщали в центре им. Гамалеи. О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Препарат также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Его клинические испытания закончатся 30 сентября.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных