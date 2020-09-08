Исследование вакцины от COVID-19 для детей может начаться через девять месяцев
Испытания российской вакцины от коронавируса среди детей могут начаться через 9 месяцев, через полгода после окончания испытания вакцины на взрослых, сообщил ТАСС со ссылкой на директора научного центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Такие исследования [среди детей] могут начаться, когда полностью закончатся исследования на взрослых, то есть закончится пострегистрационная фаза. 3–4 месяца будут вводить, последнему введут, отсчитайте еще полгода. Девять месяцев получается», – сказал Гинцбург.
Директор центра отметил, что сейчас идет работа над документами, чтобы получить разрешение от Минздрава на исследование вакцины среди детей. Гинцбург добавил, что вакцина от коронавируса для детей может быть создана в форме капель в нос как более щадящего варианта введения.
8 сентября первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V» поступила в гражданский оборот, сообщал Минздрав. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцинация людей начнется на этой неделе. Вакцинация большей части населения России может пройти в течение 9–12 месяцев, сообщали в центре им. Гамалеи. О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Препарат также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Его клинические испытания закончатся 30 сентября.