Исследование вакцины от COVID-19 для детей может начаться через девять месяцев

Директор центра отметил, что сейчас идет работа над документами, чтобы получить разрешение от Минздрава на исследование вакцины среди детей. Гинцбург добавил, что вакцина от коронавируса для детей может быть создана в форме капель в нос как более щадящего варианта введения.