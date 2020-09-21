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В России за сутки выявили 6196 новых случаев коронавируса

Умер за день 71 пациент, продолжают лечение более 178 000
Ведомости
ZUMA / TASS

В России за сутки выявили 6196 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 109 595. Умер за день 71 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 19 489. Продолжают лечение более 178 000. За сутки в России полностью выздоровели 2616 человек. Общее число выздоровевших выросло до 911 973.

Вчера, 20 сентября, оперштаб сообщил о 6148 новых заболевших. Второй день подряд прирост новых случаев COVID-19 в стране превышает 6000.

В Москве за сутки выявлено 915 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 988 пациентов, 12 человек умерли. Всего в столице 277 408.

В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+209), Подмосковье (+193), Ростовская (+177) и Нижегородская (+162) области.

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Коронавирус обнаружен у более 31 млн человек в мире, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Число случаев в США превысило 6,8 млн. На второй и третьей строчках по числу случаев заболевших по-прежнему Индия и Бразилия (5,48 млн и 4,54 млн случаев соответственно). Всего в мире от коронавируса скончались 960 729 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных