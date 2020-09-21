В России за сутки выявили 6196 новых случаев коронавируса

Коронавирус обнаружен у более 31 млн человек в мире, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Число случаев в США превысило 6,8 млн. На второй и третьей строчках по числу случаев заболевших по-прежнему Индия и Бразилия (5,48 млн и 4,54 млн случаев соответственно). Всего в мире от коронавируса скончались 960 729 человек.