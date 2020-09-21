В России за сутки выявили 6196 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6196 новых случаев коронавирусаУмер за день 71 пациент, продолжают лечение более 178 000
В России за сутки выявили 6196 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 109 595. Умер за день 71 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 19 489. Продолжают лечение более 178 000. За сутки в России полностью выздоровели 2616 человек. Общее число выздоровевших выросло до 911 973.
Вчера, 20 сентября, оперштаб сообщил о 6148 новых заболевших. Второй день подряд прирост новых случаев COVID-19 в стране превышает 6000.
В Москве за сутки выявлено 915 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 988 пациентов, 12 человек умерли. Всего в столице 277 408.
В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+209), Подмосковье (+193), Ростовская (+177) и Нижегородская (+162) области.
Коронавирус обнаружен у более 31 млн человек в мире, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Число случаев в США превысило 6,8 млн. На второй и третьей строчках по числу случаев заболевших по-прежнему Индия и Бразилия (5,48 млн и 4,54 млн случаев соответственно). Всего в мире от коронавируса скончались 960 729 человек.