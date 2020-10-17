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В России выявили 14 922 новых случая коронавируса за сутки

В Москве 4648 заболевших
Ведомости
Pavel Golovkin / AP

В России за сутки выявили 14 922 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 384 235. Умерли за день 279 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 24 002.

Вчера, 16 октября, оперштаб сообщил о 15 150 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 4648 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 2001 пациентов, скончались 56 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+659), Подмосковье (+458), Нижегородская (+288) и Ростовская (+287) области.

За сутки в России полностью выздоровели 8617 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 065 199 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 39,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 8 млн случаев, Индии (7,4 млн) и Бразилии (5,2 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России тем, что весной инфекция распространялась по стране постепенно, а сейчас зараженные ей люди есть практически во всех населенных пунктах одновременно, поэтому сегодня суточные показатели заболеваемости COVID-19 выше.

Ранее по теме: Минздрав зарегистрировал предельные цены на лекарства от COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных