В России выявили 14 922 новых случая коронавируса за сутки

В России выявили 14 922 новых случая коронавируса за суткиВ Москве 4648 заболевших
В России за сутки выявили 14 922 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 384 235. Умерли за день 279 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 24 002.
Вчера, 16 октября, оперштаб сообщил о 15 150 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 4648 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 2001 пациентов, скончались 56 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+659), Подмосковье (+458), Нижегородская (+288) и Ростовская (+287) области.
За сутки в России полностью выздоровели 8617 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 065 199 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 39,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 8 млн случаев, Индии (7,4 млн) и Бразилии (5,2 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России тем, что весной инфекция распространялась по стране постепенно, а сейчас зараженные ей люди есть практически во всех населенных пунктах одновременно, поэтому сегодня суточные показатели заболеваемости COVID-19 выше.