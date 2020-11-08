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В России третий день подряд выявляют более 20 000 новых случаев коронавируса

В Москве 5751 заболевший
Денис Куренев
Александр Авилов / АГН Москва

В России за последние сутки выявили 20 498 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 774 334. Умерли за день 286 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 30 537.

Вчера, 7 ноября, оперштаб сообщил о 20 396 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 5751 случай заражения коронавирусом, выздоровели 3254 пациента, скончались 74 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+1331), Подмосковье (+644), Нижегородская (+429) и Архангельская (+350) области.

За сутки в России полностью выздоровели 11 492 человека. Общее число выздоровевших выросло до 1 324 419 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 49,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 9,8 млн случаев, Индии (8,5 млн) и Бразилии (5,6 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в больницах остаются 250 000 россиян с подтвержденным коронавирусом. Еще 650 000 лечатся амбулаторно.

Ранее по теме: Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве не стабилизировалась
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных