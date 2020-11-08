В России третий день подряд выявляют более 20 000 новых случаев коронавируса

В России третий день подряд выявляют более 20 000 новых случаев коронавирусаВ Москве 5751 заболевший
В России за последние сутки выявили 20 498 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 774 334. Умерли за день 286 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 30 537.
Вчера, 7 ноября, оперштаб сообщил о 20 396 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 5751 случай заражения коронавирусом, выздоровели 3254 пациента, скончались 74 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+1331), Подмосковье (+644), Нижегородская (+429) и Архангельская (+350) области.
За сутки в России полностью выздоровели 11 492 человека. Общее число выздоровевших выросло до 1 324 419 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 49,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 9,8 млн случаев, Индии (8,5 млн) и Бразилии (5,6 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в больницах остаются 250 000 россиян с подтвержденным коронавирусом. Еще 650 000 лечатся амбулаторно.