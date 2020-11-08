В России третий день подряд выявляют более 20 000 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 49,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 9,8 млн случаев, Индии (8,5 млн) и Бразилии (5,6 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.