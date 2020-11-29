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В России за сутки выявили 26 683 новых случая коронавируса

В Москве 6798 заболевших
Денис Куренев
Алексей Даничев / РИА Новости

В России за сутки выявили 26 683 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 269 316. Умерли за день 459 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 39 527.

Вчера, 28 ноября, оперштаб сообщил о 27 100 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 6798 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5576 пациентов, скончались 72 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3701), Подмосковье (+1069), Нижегородская область (+471) и Республика Карелия (+414).

За сутки в России полностью выздоровели 21 987 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 761 457 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 62,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 13,2 млн случаев, Индии (свыше 9,3 млн), Бразилии (более 6,2 млн) и Франции (2,2 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее глава Минздрава Сергей Мурашко заявил, что массовая вакцинация в России начнется в начале 2021 г. По словам министра, в 2021 г. будут вакцинированы от COVID-19 несколько десятков миллионов граждан.

Ранее по теме: Умер заразившийся коронавирусом экс-президент РАН Владимир Фортов
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных