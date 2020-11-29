В России за сутки выявили 26 683 новых случая коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 62,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 13,2 млн случаев, Индии (свыше 9,3 млн), Бразилии (более 6,2 млн) и Франции (2,2 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.