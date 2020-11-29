В России за сутки выявили 26 683 новых случая коронавирусаВ Москве 6798 заболевших
В России за сутки выявили 26 683 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 269 316. Умерли за день 459 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 39 527.
Вчера, 28 ноября, оперштаб сообщил о 27 100 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 6798 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5576 пациентов, скончались 72 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3701), Подмосковье (+1069), Нижегородская область (+471) и Республика Карелия (+414).
За сутки в России полностью выздоровели 21 987 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 761 457 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 62,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 13,2 млн случаев, Индии (свыше 9,3 млн), Бразилии (более 6,2 млн) и Франции (2,2 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее глава Минздрава Сергей Мурашко заявил, что массовая вакцинация в России начнется в начале 2021 г. По словам министра, в 2021 г. будут вакцинированы от COVID-19 несколько десятков миллионов граждан.