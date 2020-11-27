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Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

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Массовая вакцинация граждан от коронавируса стартует в России в начале 2021 г., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко. 

«То, что вы называете массовой вакцинацией, начнется в больших объемах в январе-феврале», — сказал Мурашко.

Он отметил, что в России началась вакцинация от коронавируса, люди из групп риска – врачи, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания – будут вакцинированы в декабре 2020 г.

По словам министра, в 2021 г. будут вакцинированы от COVID-19 несколько десятков миллионов граждан.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется до Нового года.

Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи – была зарегистрирована в России 11 августа. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже президент России Владимир Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.

Ранее по теме: Песков назвал сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных