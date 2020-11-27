Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация граждан от коронавируса стартует в России в начале 2021 г., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«То, что вы называете массовой вакцинацией, начнется в больших объемах в январе-феврале», — сказал Мурашко.
Он отметил, что в России началась вакцинация от коронавируса, люди из групп риска – врачи, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания – будут вакцинированы в декабре 2020 г.
По словам министра, в 2021 г. будут вакцинированы от COVID-19 несколько десятков миллионов граждан.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется до Нового года.
Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи – была зарегистрирована в России 11 августа. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже президент России Владимир Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.