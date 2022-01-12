Путин рассказал о сложной ситуации с ковидом в России

Путин рассказал о сложной ситуации с ковидом в РоссииПричиной стало тесное общение людей в новогодние праздники
На первом совещании с членами правительства в 2022 г. президент Владимир Путин обсудил ситуацию с коронавирусом и распространением штамма омикрон в России. «Мы видим, что сейчас происходит в США – свыше миллиона заболевших, миллион триста уже, по-моему. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом омикрон», – сказал президент.
Сейчас Россия находится в сложной ситуации в преддверии новых вспышек заболеваемости, тем более что в новогодние праздники общение между людьми было интенсивным, добавил Путин. Регионы, по словам президента, должны быть готовы противодействовать ковиду «на его новом витке».
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова признала, что нового эпидемического подъема России не избежать, и в конце декабря регионам был дан ряд поручений в связи с ситуацией – провести дезинфекцию в медицинских и образовательных организациях, усилить контроль за изоляцией больных коронавирусом, обеспечить необходимыми лекарствами население и т. д.
По итогам первой недели 2022 г. было зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом в России – 76,3 случая на 100 000 населения, отметила Голикова. Это на 19,4% меньше, чем в последнюю неделю декабря 2021 г. Но, по ее словам, нужно учитывать, что в это время снизился и уровень тестирования населения в 66 регионах.
В связи с вакцинацией, которая в 2021 г. стала массовой, снизилась и смертность от коронавируса – на 24,5% по сравнению с первыми 10 днями января прошлого года. «На сегодня развернуто 164 000 ковидных коек, это на 141 000 меньше, чем в пик подъема заболеваемости [в ноябре 2021 г.]. На утро вчерашнего дня из этой цифры (164 000) занято было 69,5% коек», – сообщила Голикова.
Уровень коллективного иммунитета в целом по стране достиг 63,2%, а в четырех регионах он составляет 80% и более, заявила Голикова: это Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка. Сложная ситуация с коллективным иммунитетом в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставрополье и на Камчатке. Причем за новогодние праздники в 12 регионах показатель коллективного иммунитета снизился: те, кто вакцинировался или переболел более полугода назад, не прошли повторную вакцинацию, отметила Голикова.
Заразность штамма омикрон очень высокая – в три-семь раз выше, чем дельты, отметила Голикова. Сейчас в России выявлено 698 больных, зараженных новым штаммом, и большая часть – в московском регионе, сказала она. 11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о 305 выявленных случаях заражения этим штаммом. По словам вице-премьера, до конца этой недели правительство сформирует предложения по реагированию на неблагоприятный сценарий, связанный с быстрым распространением омикрона.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с ковидом на 12 января, накануне было выявлено 17 946 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве – 4008, Санкт-Петербурге (1659 ) и Московской области (1238).
Эпидемиолог Василий Власов говорит, что рост заболеваемости мог начаться еще перед Новым годом: «Теперь возникает новая волна, она не удивительна, поскольку возникла уже во многих странах». Когда речь идет о числе заболевших, это зависит от критериев диагностики, говорит он: «В России для того, чтобы человек считался заболевшим, у него должны быть симптомы и положительный ПЦР-тест, или просто положительный ПЦР-тест, если он проверяется профилактически». Но объем тестирования в России недостаточен, отмечает эпидемиолог.
Власов не исключает, что российская статистика окажется не такой страшной, как в Западной Европе: «Но в любом случае нас ожидает волна заболеваемости, которая будет выше прошлых, и остается только надеяться, что она за два-три месяца истощится. Но пока нет никаких сомнений, что она фактически началась».