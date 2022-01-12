Путин рассказал о сложной ситуации с ковидом в России

Эпидемиолог Василий Власов говорит, что рост заболеваемости мог начаться еще перед Новым годом: «Теперь возникает новая волна, она не удивительна, поскольку возникла уже во многих странах». Когда речь идет о числе заболевших, это зависит от критериев диагностики, говорит он: «В России для того, чтобы человек считался заболевшим, у него должны быть симптомы и положительный ПЦР-тест, или просто положительный ПЦР-тест, если он проверяется профилактически». Но объем тестирования в России недостаточен, отмечает эпидемиолог.