Зачем регионы вводят режим ЧС после появления в России беженцев

«Сейчас беженцев размещают в пунктах временного размещения, и возникает много вопросов – расконсервация лагерей, закупки принадлежностей, питания и т. д., – говорит Марков. – Если это делать стандартно через торги, то в лучшем случае пройдет месяц-два, а нужно все делать сейчас». По словам управляющего партнера санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексея Добрынина, у единственного поставщика можно закупить все необходимое для неотложной медицинской и иной помощи беженцам.