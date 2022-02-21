Зачем регионы вводят режим ЧС после появления в России беженцев

Зачем регионы вводят режим ЧС после появления в России беженцевЕго объявили в семи субъектах Федерации
Режим ЧС из-за начавшейся 18 февраля эвакуации граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Россию введен в Ростовской, Волгоградской, Курской, Воронежской, Орловской, Пензенской и Ульяновской областях. Ввести ЧС пообещал и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
Курский губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале заверил, что введение ЧС не скажется на жителях области. Этот режим, по его словам, в большей степени регламентирует действия работников органов власти и бюджетных учреждений. «Мы сможем оперативно оказывать медицинскую помощь вынужденным беженцам, предоставлять им временное жилье, обеспечивать их предметами первой необходимости, трудоустраивать», – сообщил Старовойт. Глава Ростовской области Василий Голубев отметил, что такой режим нужен для решения «комплекса вопросов» – транспортных, медицинских, вопросов по обеспечению прибывающих всем необходимым.
Режим ЧС увеличивает объем обязательных требований к работникам органов власти и бюджетных учреждений, говорит руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова: «Например, врачей могут обязать проводить осмотры прибывающих беженцев и оказывать медпомощь без страхового полиса». Также этот режим может обязать любые организации передавать имущество для ликвидации последствий ЧС, поясняет эксперт.
Режим ЧС позволяет оперативно принимать решения, в том числе и по распоряжению бюджетными средствами, говорит депутат Госдумы Андрей Марков («Единая Россия»). Статья 93 закона «О контрактной системе» допускает осуществление закупки у единственного поставщика в случае введения режима ЧС. Но это возможно, только если «применение конкурентных способов, требующих затрат времени, нецелесообразно».
При введении ЧС в марте – апреле 2020 г., в начале пандемии, как писали тогда «Ведомости» со ссылкой на Минфин, число контрактов с единственным поставщиком выросло втрое.
«Сейчас беженцев размещают в пунктах временного размещения, и возникает много вопросов – расконсервация лагерей, закупки принадлежностей, питания и т. д., – говорит Марков. – Если это делать стандартно через торги, то в лучшем случае пройдет месяц-два, а нужно все делать сейчас». По словам управляющего партнера санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексея Добрынина, у единственного поставщика можно закупить все необходимое для неотложной медицинской и иной помощи беженцам.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман