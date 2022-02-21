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Зачем регионы вводят режим ЧС после появления в России беженцев

Его объявили в семи субъектах Федерации
Анна Нараева
Sergey Pivovarov / Reuters

Режим ЧС из-за начавшейся 18 февраля эвакуации граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Россию введен в Ростовской, Волгоградской, Курской, Воронежской, Орловской, Пензенской и Ульяновской областях. Ввести ЧС пообещал и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Курский губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале заверил, что введение ЧС не скажется на жителях области. Этот режим, по его словам, в большей степени регламентирует действия работников органов власти и бюджетных учреждений. «Мы сможем оперативно оказывать медицинскую помощь вынужденным беженцам, предоставлять им временное жилье, обеспечивать их предметами первой необходимости, трудоустраивать», – сообщил Старовойт. Глава Ростовской области Василий Голубев отметил, что такой режим нужен для решения «комплекса вопросов» – транспортных, медицинских, вопросов по обеспечению прибывающих всем необходимым.

Режим ЧС увеличивает объем обязательных требований к работникам органов власти и бюджетных учреждений, говорит руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова: «Например, врачей могут обязать проводить осмотры прибывающих беженцев и оказывать медпомощь без страхового полиса». Также этот режим может обязать любые организации передавать имущество для ликвидации последствий ЧС, поясняет эксперт.

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Режим ЧС позволяет оперативно принимать решения, в том числе и по распоряжению бюджетными средствами, говорит депутат Госдумы Андрей Марков («Единая Россия»). Статья 93 закона «О контрактной системе» допускает осуществление закупки у единственного поставщика в случае введения режима ЧС. Но это возможно, только если «применение конкурентных способов, требующих затрат времени, нецелесообразно».

При введении ЧС в марте – апреле 2020 г., в начале пандемии, как писали тогда «Ведомости» со ссылкой на Минфин, число контрактов с единственным поставщиком выросло втрое.

«Сейчас беженцев размещают в пунктах временного размещения, и возникает много вопросов – расконсервация лагерей, закупки принадлежностей, питания и т. д., – говорит Марков. – Если это делать стандартно через торги, то в лучшем случае пройдет месяц-два, а нужно все делать сейчас». По словам управляющего партнера санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексея Добрынина, у единственного поставщика можно закупить все необходимое для неотложной медицинской и иной помощи беженцам.

В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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