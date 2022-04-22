Подросткам не дадут прививаться от ковида без согласия родителей

Подросткам не дадут прививаться от ковида без согласия родителейСоответствующее решение принял Верховный суд
Верховный суд (ВС) отказал в удовлетворении иска Джессики Ахтариевой и Михаила Швецова о признании недействующими норм, которые ограничивают право несовершеннолетних с 15 лет самостоятельно принимать решение о вакцинации против коронавируса. Когда в январе 2022 г. в России началась массовая вакцинация, 17-летняя Ахтариева хотела привиться «Спутником», но родители не дали ей нужного для этого письменного согласия. С аналогичной проблемой столкнулся 17-летний Швецов.
Оба иска в ВС были объединены и рассматривались в рамках одного дела. «Оспариваемой нормой установлено дополнительное условие реализации права на вакцинацию граждан в возрасте 15–17 лет от COVID-19: помимо собственного согласия еще и заявление от родителя. Речь идет не о дополнительной гарантии права, а о дополнительном ограничении права», – говорилось в исковом заявлении, с текстом которого ознакомились «Ведомости». При этом, говорится в документе, подростки могут самостоятельно принимать решение о вакцинации с 15 лет от других болезней и только для прививок от коронавируса Минздрав сделал исключение.
Минздрав в возражениях на иск, с которыми ознакомились «Ведомости», сообщил, что это не ограничивает ничьих прав. В ведомстве объясняют, что порядком, которым регулируется необходимость предоставления согласия одного из родителей на прививку от коронавируса, «установлены не ограничения права граждан на бесплатные профилактические прививки, включенные в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, как ошибочно полагают административные истцы, а порядок проведения указанных профилактических прививок».
Как рассказал «Ведомостям» юрист Петр Карманов, представляющий интересы Ахтариевой и Швецова, речь идет о сущностном, а не формальном отказе ВС. Узнать его причины пока нельзя, поскольку суд огласил только резолютивную часть, подтвердили «Ведомостям» в ВС.
Истцы собираются обжаловать решение в апелляционной коллегии ВС. Карманов предполагает, что суд мог учесть «общественный резонанс», в частности потенциальную возможность вакцинировать подростков в учебных заведениях, если для этого не будет требоваться согласие хотя бы одного из родителей.
В случае отказа апелляционной коллегии ВС Карманов не исключает возможности для обращения в Конституционный суд. Его подзащитные считают, что первоочередным должна быть гарантия права на защиту здоровья детей с помощью вакцинации.
Хотя с этим и могут возникнуть технические сложности, признает юрист. В 2017 г. в КС уже пытались оспорить существующий порядок вакцинации несовершеннолетних (тогда также оспаривался закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней). В суд обращался Александр Максимовский, который утверждал, что врачи должны учитывать позицию не одного, а обоих родителей.
Автор жалобы указывал, что он обращался в медицинскую организацию с категорическим отказом от прививок, но его заявление не приняли, сославшись на то, что достаточно разрешения от одного из родителей – его бывшей супруги. КС жалобу к рассмотрению не принял. Он указал, что оспариваемых норм достаточно, они направлены на обеспечение здоровья и безопасности как самого ребенка, так и окружающих его людей: «Оспариваемые законоположения направлены на защиту конституционно значимых ценностей и не могут рассматриваться как нарушение конституционных прав заявителя».