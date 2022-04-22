Подросткам не дадут прививаться от ковида без согласия родителей

Оба иска в ВС были объединены и рассматривались в рамках одного дела. «Оспариваемой нормой установлено дополнительное условие реализации права на вакцинацию граждан в возрасте 15–17 лет от COVID-19: помимо собственного согласия еще и заявление от родителя. Речь идет не о дополнительной гарантии права, а о дополнительном ограничении права», – говорилось в исковом заявлении, с текстом которого ознакомились «Ведомости». При этом, говорится в документе, подростки могут самостоятельно принимать решение о вакцинации с 15 лет от других болезней и только для прививок от коронавируса Минздрав сделал исключение.