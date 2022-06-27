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Валерий Фальков призвал к технологическому суверенитету российского образования

Министр рассказал о планах ведомства по выходу РФ из Болонского процесса
Анастасия Курилова
У министра Валерия Фалькова свои представления о том, как должен выглядеть образовательный процесс в России / Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Министр образования и науки Валерий Фальков на парламентских слушаниях в Госдуме 27 июня назвал основные принципы, которые должны лежать в основе национальной системы высшего образования. Слушания были посвящены планам ведомства по выходу из Болонского процесса. «Ведомости» публикуют основные тезисы выступления министра.

Обеспечение технологического суверенитета

[Необходима] направленность всей системы образования России на развитие в первую очередь интересов страны <...>. Не отвергая важности международных контактов, международного сотрудничества, в основе национальной системы [образования] должна быть нацеленность на решение актуальных задач. В первую очередь, это обеспечение технологического суверенитета.

[Системе необходима] открытость. Совершенствование нашего образования не направлено на его самоизоляцию. Напротив, мы расширяли и будем расширять образовательное, научное сотрудничество. Мы в этом заинтересованы. Будем расширять академическую мобильность, вести совместные научно-образовательные проекты с зарубежными коллегами. Система [российского] высшего образования должна быть ещё более конкурентоспособной, понятной и привлекательной для иностранных студентов.

Запрос от экономики

Важнейшим элементом модернизации системы высшего образования, залогом ее высокого качества должно быть правильное сочетание фундаментальности и практической подготовки. <...> Достижение настоящего технологического суверенитета требует от системы высшего образования работы на опережение. Развитие инженерного образования и технологического предпринимательства, обучение студентов способам внедрения научных разработок в реальную экономику.

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Запрос на гибкость образовательных программ и уровня образования исходит в первую очередь от экономики, от наших работодателей. Именно они просят сократить, к примеру, с двух лет до года сроки обучения по ряду направлений в магистратуре. Это касается IT, инженерии. Почему нельзя отойти от системы 4+2 и сделать 5+1, дать возможность выпускнику специалитета поступить не просто в магистратуру, а поступить на бюджетное место?

Одновременно запрос на гибкость образования исходит от нашей молодежи. Нужна большая гибкость между разными уровнями образования. Наше новое образование должно быть интересно студентам, [следует] дать им уникальные образовательные маршруты, раскрывая потенциал молодости и креативности.

Мораторий на изменение образовательных стандартов

При этом недопустимо жертвовать качеством образования. Должны быть строгие входные требования на каждый уровень, качественный мониторинг образовательных результатов.

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Гибкими должны быть <...> и образовательные стандарты, при этом они не должны меняться часто. С 2009 по 2018 г. у нас трижды сменились образовательные стандарты. Если посмотреть на это глазами преподавателей, то это большое напряжение, серьезная бумажная нагрузка.

Может быть, в рамках тех изменений, которые будут обсуждаться, подумать о неком моратории на изменение стандартов в течение какого-то срока. Дать возможность преподавателям спокойно работать со студентами. Это снизит лишнюю нагрузку. <...>

Развивая эту систему, создавая условия в университетах на новом этапе развития, нам предстоит на принципиально другом уровне качества организовать воспитательную работу. Университеты должны формировать у молодежи уважение к истории родной страны, культуру и традициям населяющего ее народа. Страна у нас большая, сложная, разнообразная, она основана на разных традициях, но в то же время у нас общая история и общие ценности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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