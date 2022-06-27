Валерий Фальков призвал к технологическому суверенитету российского образования

Запрос на гибкость образовательных программ и уровня образования исходит в первую очередь от экономики, от наших работодателей. Именно они просят сократить, к примеру, с двух лет до года сроки обучения по ряду направлений в магистратуре. Это касается IT, инженерии. Почему нельзя отойти от системы 4+2 и сделать 5+1, дать возможность выпускнику специалитета поступить не просто в магистратуру, а поступить на бюджетное место?