Представитель «Сохнута» на суде раскрыл предъявленные Минюстом претензии

Представитель «Сохнута» на суде раскрыл предъявленные Минюстом претензииСуд по запрету работы еврейского агентства в России отложен во второй раз
Басманный суд Москвы во второй раз отложил заседание по запрету работы еврейского агентства «Сохнут», которое занимается вопросами репатриации в Израиль. Ликвидировать представительство агентства требует Минюст.
Судебное заседание началось с просьбы юриста «Сохнута» Андрея Гришаева об отложении процесса, поскольку в настоящий момент организация находится в процессе устранения нарушений, выдвинутых к ней истцом. «Несмотря на то что административный ответчик не согласен с тем, что перечисленное выше представляет собой нарушение законодательства Российской Федерации, тем не менее он полагает, что устранение обстоятельств, вызвавших претензии истца, является возможным», – заявил Гришаев в суде.
Представитель «Сохнута» перечислил претензии ведомства. По его словам, они носят несущественный характер и организация занимается их устранением.
Речь идет о том, что в ЕГРН не включена информация о сокращенном названии организации на английском языке, также неточно указан юридический адрес организации. Кроме того, адвокат рассказал, что еще одна из претензий к агентству связана с нарушением закона о персональных данных (об этом ранее говорили СМИ со ссылкой на источники). «В материалах искового заявления есть справка УФСБ по Саратовской области о том, что отделения "Сохнута" используют нелицензированную информационную систему в своих отделениях в Саратове и Новосибирске», – уточнил юрист.
Кроме этого, согласно закону о некоммерческих организациях, в уставе агентства не определен высший орган управления, в связи с чем имеется необходимость зарегистрировать новый устав организации, отметил ее представитель.
При этом Гришаев в своем выступлении отметил, что истец не чувствует, что Минюст идет им навстречу. «Мы неоднократно предлагали Минюсту наладить контакт, чтобы устранить все нарушения, но в судебном заседании и переписке успеха достичь не удалось. Например, о замечаниях мы узнаем только во время судебных заседаний», – сказал он.
Юрист не исключает, что даже если «Сохнут» предпримет все действия по устранению нарушений, то получит некоторые отказы от ведомства, переоформление которых займет какое-то количество времени.
В свою очередь представители Министерства юстиции настаивали, что организация занимается «затягиванием времени» в рамках судебного разбирательства. На просьбу выйти на контакт представители ведомства призвали «Сохнут» обращаться с помощью указанных на официальном сайте реквизитов, подтвердив, что они в курсе получения «Сохнутом» отказов во внесении правок в устав.
Судья Басманного суда Ольга Липкина отложила заседание на месяц, до 19 октября.
Минюст потребовал ликвидировать представительство «Сохнута» в России 21 июля, не уточняя претензий к агентству. 19 августа Басманный райсуд впервые рассматривал дело: тогда разбирательство было на месяц отложено, чтобы истец мог ознакомиться с материалами дела.
9 августа президенты России Владимир Путин и Израйля Ицхак Герцог поговорили по телефону, обсудив взаимоотношения двух стран, роль еврейского народа в жизни России и ситуацию с «Сохнутом». Они договорились, что контакты по вопросам деятельности агентства «будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран». 10 августа The Jerusalem Post со ссылкой на источник сообщил, что «Сохнут» не исключает продолжения работы в России в дистанционном режиме.
Международная организация «Сохнут», которая занимается вопросами репатриации, была образована в 1929 г. Представительства «Сохнута» действуют в России с 1989 г.