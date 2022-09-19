Представитель «Сохнута» на суде раскрыл предъявленные Минюстом претензии

Речь идет о том, что в ЕГРН не включена информация о сокращенном названии организации на английском языке, также неточно указан юридический адрес организации. Кроме того, адвокат рассказал, что еще одна из претензий к агентству связана с нарушением закона о персональных данных (об этом ранее говорили СМИ со ссылкой на источники). «В материалах искового заявления есть справка УФСБ по Саратовской области о том, что отделения "Сохнута" используют нелицензированную информационную систему в своих отделениях в Саратове и Новосибирске», – уточнил юрист.