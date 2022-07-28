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Общество / Политика

Первое заседание суда по ликвидации агентства «Сохнут» пройдет 19 августа

Президент России не планирует обсуждать этот вопрос с прибывшей в РФ делегацией Израиля
Анастасия Курилова Марина Царева
Евгений Разумный / Ведомости

Первое судебное заседание по иску Минюста о ликвидации российского представительства еврейского агентства «Сохнут» назначено на 19 августа, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Екатерина Буравцова.

Предварительное заседание суда состоялось 28 июля. В иске Минюста речь идет о нарушении российского законодательства, заявила Буравцова, не уточнив, что именно вменяют организации.

Претензии к агентству у Минюста возникли в начале июля, а в суд иск был подан 21 июля, писали «Ведомости». Минюст не ответил на запрос, что стало поводом для ликвидации «Сохнута». В агентстве также не комментируют причины процесса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 июля заявил журналистам, что претензии к «Сохнуту» никак не связаны с «утечкой мозгов». Такое предположение выдвинул израильский телеканал Reshet 13, сославшись на письмо, «направленное российскими властями в Израиль». В документе, по данным телеканала, отмечалось, что агентство в первую очередь организует репатриацию россиян, которые занимаются бизнесом и наукой.

А израильское издание Jerusalem Post писало, что к агентству есть вопросы в связи с нарушением российских законов о персональных данных: «Сохнут» ведет базу, содержащую личные сведения о будущих репатриантах.

Ситуация с агентством «Сохнут» находится в правовой плоскости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 26 июля в эфире программы «Соловьев Live».

При этом она отметила, что за последние месяцы Москва слышала от Израиля «абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику». «Это было совершенно непонятно и странно для нас, уж кто-кто, а Израиль <...> должен был иметь полную картину происходящего, в том числе вокруг Украины, и за счёт диаспоры, и за счёт, в том числе, своей вовлеченности в отношения и с Украиной, и с Россией», – заявила Захарова.

27 июля в Москву вылетела израильская правительственная делегация, чтобы обсудить с российскими властями ситуацию вокруг работы агентства «Сохнут». О подготовке к этой поездке сообщало «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Израиля Яира Лапида.

Песков сказал журналистам в тот же день, что президент России не планирует контактов с членами израильской делегации.

Агентство «Сохнут» существует с 1929 г. Оно сотрудничает с еврейскими общинами в разных странах мира. В России организация ведет курсы иврита, поддерживает воскресные школы, а также бесплатно помогает людям с еврейскими корнями с подготовкой к репатриации в Израиль.

Как сообщается на сайте агентства, у российского подразделения есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске. По данным министра интеграции Израиля Пнины Тамено-Шете, в прошлом году в Израиль приехали более 21 000 российских евреев, а в последние месяцы – 30 000 человек из России и с Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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