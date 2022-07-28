Первое заседание суда по ликвидации агентства «Сохнут» пройдет 19 августа

При этом она отметила, что за последние месяцы Москва слышала от Израиля «абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику». «Это было совершенно непонятно и странно для нас, уж кто-кто, а Израиль <...> должен был иметь полную картину происходящего, в том числе вокруг Украины, и за счёт диаспоры, и за счёт, в том числе, своей вовлеченности в отношения и с Украиной, и с Россией», – заявила Захарова.