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МИД России: ситуация с агентством «Сохнут» находится в правовой плоскости

Ведомости

Ситуация с еврейским агентством «Сохнут» находится в правовой плоскости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

«Это вопрос Министерства юстиции, у меня такая информация. Да, это правовая плоскость, безусловно», — отметила Захарова, говоря о ситуации с «Сохнут» (цитата по «РИА Новости»).

Она отметила, что за последние месяцы Москва слышала от Израиля «абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику». «Это было совершенно непонятно и странно для нас, уж кто-кто, а Израиль должен, и конечно обладал, и должен был иметь полную картину происходящего, в том числе вокруг Украины, и за счёт диаспоры, и за счёт, в том числе, своей вовлечённости в отношения и с Украиной, и с Россией», — добавила Захарова.

21 июля Минюст обратился в Басманный суд Москвы с просьбой остановить деятельность еврейского агентства «Сохнут». Слушание по делу назначено на 28 июля. Отмечалось, что действия Минюста связаны с нарушением организацией российского законодательства.

В России «Сохнут» ведет курсы иврита, поддерживает воскресные школы, а также бесплатно помогает людям с еврейскими корнями с подготовкой к репатриации в Израиль. У российского подразделения есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.

По словам премьера Израиля Яра Лапида, закрытие офисов агентства «станет серьезным событием, которое повлияет на отношения». Он поручил правительству страны разработать политические меры в отношении России на случай закрытия офисов «Сохнут» в России.

Ранее по теме: Ликвидация агентства по репатриации евреев в Израиль может вызвать напряжение в отношениях с Тель-Авивом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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