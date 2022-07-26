МИД России: ситуация с агентством «Сохнут» находится в правовой плоскости
Ситуация с еврейским агентством «Сохнут» находится в правовой плоскости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live».
«Это вопрос Министерства юстиции, у меня такая информация. Да, это правовая плоскость, безусловно», — отметила Захарова, говоря о ситуации с «Сохнут» (цитата по «РИА Новости»).
Она отметила, что за последние месяцы Москва слышала от Израиля «абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику». «Это было совершенно непонятно и странно для нас, уж кто-кто, а Израиль должен, и конечно обладал, и должен был иметь полную картину происходящего, в том числе вокруг Украины, и за счёт диаспоры, и за счёт, в том числе, своей вовлечённости в отношения и с Украиной, и с Россией», — добавила Захарова.
21 июля Минюст обратился в Басманный суд Москвы с просьбой остановить деятельность еврейского агентства «Сохнут». Слушание по делу назначено на 28 июля. Отмечалось, что действия Минюста связаны с нарушением организацией российского законодательства.
В России «Сохнут» ведет курсы иврита, поддерживает воскресные школы, а также бесплатно помогает людям с еврейскими корнями с подготовкой к репатриации в Израиль. У российского подразделения есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.
По словам премьера Израиля Яра Лапида, закрытие офисов агентства «станет серьезным событием, которое повлияет на отношения». Он поручил правительству страны разработать политические меры в отношении России на случай закрытия офисов «Сохнут» в России.
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