Премьер Израиля поручил подготовить меры в случае закрытия агентства «Сохнут» в России
Премьер-министр Израиля Яр Лапид поручил МИДу страны разработать ряд политических мер в отношении Москвы в случае закрытия российских офисов еврейского агентства «Сохнут», пишет газета Israel Hayome со ссылкой на источник.
Среди возможных мер издание называет присоединение Израиля к западным санкциям против России. Накануне Лапид поручил юридической делегации отправиться в Москву, как только российская сторона подтвердит участие в переговорах, однако, по данным газеты, этого еще не произошло.
21 июля в пресс-службе Басманного суда сообщили об обращении Минюста с просьбой остановить деятельность еврейского агентства «Сохнут». Слушание по делу назначено на 28 июля. Отмечалось, что действия Минюста связаны с нарушением организацией российского законодательства. По словам премьера Израиля, закрытие офисов агентства «станет серьезным событием, которое повлияет на отношения».
В России «Сохнут» ведет курсы иврита, поддерживает воскресные школы, а также бесплатно помогает людям с еврейскими корнями с подготовкой к репатриации в Израиль. У российского подразделения есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.