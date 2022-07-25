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Премьер Израиля поручил подготовить меры в случае закрытия агентства «Сохнут» в России

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Премьер-министр Израиля Яр Лапид поручил МИДу страны разработать ряд политических мер в отношении Москвы в случае закрытия российских офисов еврейского агентства «Сохнут», пишет газета Israel Hayome со ссылкой на источник.

Среди возможных мер издание называет присоединение Израиля к западным санкциям против России. Накануне Лапид поручил юридической делегации отправиться в Москву, как только российская сторона подтвердит участие в переговорах, однако, по данным газеты, этого еще не произошло.

21 июля в пресс-службе Басманного суда сообщили об обращении Минюста с просьбой остановить деятельность еврейского агентства «Сохнут». Слушание по делу назначено на 28 июля. Отмечалось, что действия Минюста связаны с нарушением организацией российского законодательства. По словам премьера Израиля, закрытие офисов агентства «станет серьезным событием, которое повлияет на отношения». 

В России «Сохнут» ведет курсы иврита, поддерживает воскресные школы, а также бесплатно помогает людям с еврейскими корнями с подготовкой к репатриации в Израиль. У российского подразделения есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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