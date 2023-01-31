На Украине погиб чемпион Европы по кекусинкай-карате из России

В конце ноября 2022 г. руководство РСБИ на встрече в Хабаровске сообщило о решении сформировать добровольческий отряд «Союз» для участия в СВО на Украине. По информации организаторов отряда, в него вошли около 100 известных спортсменов и инструкторов, включая представителей кекусинкай-карате. Тренировки перед отправкой в зону проведения СВО проходили в декабре 2022 г. в так называемом «Российском университете спецназа» в Гудермесе (Чечня). 5 января отряд был направлен в район боевых действий.