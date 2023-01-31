На Украине погиб чемпион Европы по кекусинкай-карате из России

На Украине погиб чемпион Европы по кекусинкай-карате из РоссииМастеру спорта международного класса Сергею Увицкому был 41 год
Во время боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО) погиб чемпион Европы, серебряный призер чемпионата Японии и абсолютного чемпионата Европы по карате Сергей Увицкий. Об этом сообщил Telegram-канал superkarate.ru, позднее гибель спортсмена подтвердил «Ведомостям» источник из окружения Увицкого. В пресс-службе Российского союза боевых искусств (РСБИ) сообщили, что информация уточняется.
Увицкий вступил в добровольческое формирование, созданное РСБИ из спортсменов для участия в боевых действиях на стороне российской армии в зоне СВО. Обстоятельства, точное время и место произошедшего не уточняются.
«Обладателю одного из самых сильных лоу-киков» в современном кекусинкай Сергею Увицкому был 41 год. Спортсмен родом из Перми. Окончил Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Мастер спорта международного класса, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата Японии и абсолютного чемпионата Европы, многократный призер различных российских и международных турниров. Занимал должность генерального секретаря Федерации кекусинкай России, обладатель третьего дана. Боец, который на протяжении всей своей карьеры входил в когорту элитных российских единоборцев, говорится о нем на портале superkarate.ru.
В конце ноября 2022 г. руководство РСБИ на встрече в Хабаровске сообщило о решении сформировать добровольческий отряд «Союз» для участия в СВО на Украине. По информации организаторов отряда, в него вошли около 100 известных спортсменов и инструкторов, включая представителей кекусинкай-карате. Тренировки перед отправкой в зону проведения СВО проходили в декабре 2022 г. в так называемом «Российском университете спецназа» в Гудермесе (Чечня). 5 января отряд был направлен в район боевых действий.
Кроме Увицкого в отряд вступили, в частности, Сергей Плеханов (двукратный чемпион Кубка Оямы в Японии, чемпион Японии К1), Виктор Горн (чемпион Кубка мира, чемпион Европы), Всеволод Мохирев (тренер и руководитель одной из городских организации кекусинкай) и другие. Командиром отряда стал Рамиль Габбасов (исполнительный директор РСБИ и директор Федерации всестилевого карате).
Перед отправкой на СВО с добровольцами из отряда РСБИ встретились в Гудермесе первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Юрий Трутнев. На встрече также присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.