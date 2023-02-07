Половина от всех зачисленных в 2022 году студентов пришлась на 11 регионов

Значительнее всего совокупный прием (бюджет + платное отделение) вырос у Свердловской области, которая замыкает тройку регионов-лидеров: 17 132 человека в 2022 г. с приростом более 6% по отношению к 2021 г. В вузы Татарстана поступило сопоставимое число – 17 015 человек. Топ-5 замыкает Ростовская область с 15 021 поступившим, но область продемонстрировала самое большое проседание в 7,5% в 2022 г. Аналогичные показатели – 14 857 и сокращение совокупного приема на 8% – показала Новосибирская область, которая занимает 6-ю строчку в топ-10 регионов по приему.