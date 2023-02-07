Половина от всех зачисленных в 2022 году студентов пришлась на 11 регионов

Половина от всех зачисленных в 2022 году студентов пришлась на 11 регионовПомимо Москвы и Санкт-Петербурга абитуриентов привлекали Свердловская и Ростовская области, а также Татарстан
В приемную кампанию прошлого года 11 регионов России зачислили 284 330 абитуриентов, что составляет больше половины от всего числа поступивших выпускников школ. Лидерами приема стали Москва и Московская область, в эти регионы поступили 112 004 человека, и Санкт-Петербург и Ленинградская область с 48 792 новыми студентами. Об этом говорится в третьей части ежегодного мониторинга качества приема в российские вузы за 2022 г., подготовленного НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости».
Значительнее всего совокупный прием (бюджет + платное отделение) вырос у Свердловской области, которая замыкает тройку регионов-лидеров: 17 132 человека в 2022 г. с приростом более 6% по отношению к 2021 г. В вузы Татарстана поступило сопоставимое число – 17 015 человек. Топ-5 замыкает Ростовская область с 15 021 поступившим, но область продемонстрировала самое большое проседание в 7,5% в 2022 г. Аналогичные показатели – 14 857 и сокращение совокупного приема на 8% – показала Новосибирская область, которая занимает 6-ю строчку в топ-10 регионов по приему.
Сокращение общего набора студентов, выраженное в процентах, может быть вызвано значительным увеличением числа бюджетных мест в год пандемии с целью обеспечения большей доступности высшего образования, объясняет директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. В связи с этим целесообразно ориентироваться на показатели 2020 г., говорит он. «По сравнению с 2020 г. оба региона демонстрируют рост численности зачисленных на бюджет, а Ростовская область – и общего числа зачисленных. Естественно, увеличение бюджетного приема привело к сокращению платного набора», – сообщил он «Ведомостям».
В регионах – лидерах приема повышение числа абитуриентов практически не сказалось на падении среднего балла, в Нижегородской области с приростом в 1,6% поступающих вырос и средний балл – на 1% по сравнению с 2021 г. Негативная динамика есть в Свердловской и Ростовской областях, там средний балл упал на 2,2 и 1,4% соответственно.
Наибольший прирост совокупного приема в целом по России показали Новгородская область (29%), Кабардино-Балкария (22%), Приморье (14%). Меньше студентов, зачисленных на 1-й курс, в 2022 г. стало в ХМАО (минус 37%), Смоленской (минус 26%) и Пензенской (минус 20%) областях.
В 2022 г. регионы почти равномерно распределились по отличительным группам, в зависимости от характеристики приема. В первую, отличающуюся увеличением как бюджетного, так и платного приема, попали Новгородская, Астраханская области, Бурятии, Калмыкия и др.
Вторую, с падением бюджетного и платного приема, пополнили Пензенская, Белгородская, Смоленская область, Ханты-Мансийский автономный округ и т. д.
В третьей группе, где произошло увеличение бюджетного приема на фоне падения платного, оказались Тверская, Калининградская, Псковская области, Коми и Адыгея. Самарская, Вологодская области, Приморский край и некоторые другие регионы составили четвертую группу, где бюджетный прием упал, но число платных мест увеличилось.
По данным ВШЭ, в 2022 г. в регионах сохранился высокий уровень обеспеченности вузов бюджетными местами. Для большинства регионов характерен «коридор» год от года: рост и снижение набора происходило в пределах 5–7%. Рост зачисленных на бюджет в 2022 г. произошел в 42 регионах.
Максимальный прирост – в Новгородской (+31%), Псковской (+21%) областях, Адыгее (+15%), Коми (+11%) и Забайкальском крае (+11%). В 31 субъекте было сокращение числа зачисленных на бюджет, но эти изменения в целом незначительные, говорится в мониторинге. «Мы наблюдаем тренд на региональный разворот в обеспечении доступности высшего образования. Если сравнивать 2020 и 2022 гг., то практически во всех регионах произошел рост числа зачисленных на бюджет», – объяснил «Ведомостям» результаты мониторинга научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.
Спрос на платное образование остался на прежнем уровне. В 2022 г. на платное отделение было зачислено всего на 935 человек больше, чем в 2021 г. При этом в отдельных регионах рост был существенным: в Кабардино-Балкарии – 47%, Приморском крае – 84%, Чечне – 88%.
Средняя годовая стоимость обучения упала в 15 регионах по сравнению с 2021 г. Лишь в четырех регионах прирост средней годовой стоимости превышает условный размер инфляции в 10,6%: в Костромской области, Камчатском крае, Амурской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Группа регионов с положительным приростом средней годовой стоимости, но не превышающим уровня инфляции, наиболее многочисленна: она насчитывает 58 регионов, в ней же сосредоточены регионы с более высоким качеством приема (70+ средний балл ЕГЭ).
Топ-5 самых доступных специальностей в регионах закономерно пересекается с топом самых массовых направлений, которые абитуриенты выбирают чаще всего. В более чем 75 регионах представлены педагогическое образование, юриспруденция, экономика, вычислительная техника. Но из-за низкой представленности в регионах сложно получить, например, специальности: художественная постановка (есть лишь в 5 регионах), теория искусств (8), полиграфия и упаковка (9), издательское дело (9).
Интерес к педагогике обусловлен тем, что рынок труда стал более стабильным и предсказуемым, уверен ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. По его мнению, абитуриенты стали воспринимать педагогическое образование не только для трудоустройства в системе образования, а для работы с кадрами, в рекреационной сфере, досуговых сервисах. «Стало больше дополнительного образования, тьюторства, репетиторства, появились разнообразные сезонные школы, дистанционное консультирование. Все это предполагает использование педагогических навыков», – сообщил он «Ведомостям».
Что касается регионов, где вузы преподают максимальное число специальностей, то в топе закономерно находятся Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург, в трех регионах представлено более 67 направлений. Также в топ-5 входят Татарстан, Ростовская и Нижегородская области.
Лидером по наименьшему набору специальностей, которые можно получить в регионе, стал Чукотский автономный округ, в 2021 г. их было две – информатика и вычислительная техника, а также энергетика и энергетическое машиностроение, в 2022 г. осталась только энергетика. До 15 специальностей можно получить в Сахалинской области, Туве, Еврейской автономной области, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
«Ведомости направили запрос в Минобрнауки».