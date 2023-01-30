Здравоохранение, IT и педагогика остаются популярны у абитуриентов

Как проводилось исследование

Институт образования НИУ ВШЭ проводит ежегодный мониторинг качества приема. Оно оценивается по среднему баллу абитуриентов, зачисленных на 1-й курс бакалавриата/специалитета очного обучения по результатам ЕГЭ. В 2022 г. в исследовании приняло участие 812 вузов, т. е. почти все участники рынка высшего образования с обучением по очной форме. Мониторинг не включает творческие вузы, в которых уровень ЕГЭ не ключевой параметр для поступления, а также вузы при силовых ведомствах. Во второй части авторы анализировали, как за год изменились так называемые укрупненные группы специальностей в вузах. Это направления подготовки, которые объединены в тематические группы. Например, направление «здравоохранение» в исследовании включает в себя лечебное дело, медицинскую биохимию, стоматологию, фармацию и др.