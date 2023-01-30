Здравоохранение, IT и педагогика остаются популярны у абитуриентов

Здравоохранение, IT и педагогика остаются популярны у абитуриентовВузы чаще всего предлагают обучение экономике, IT и менеджменту, не сильно востребованному у выпускников
Топ-5 наиболее востребованных направлений у выпускников школ сохранил прошлогоднюю тенденцию в приемную кампанию в 2022 г., говорится во второй части ежегодного мониторинга качества приема в российские вузы за 2022 г., подготовленного НИУ ВШЭ. С ним ознакомились «Ведомости».
Что нужно абитуриентам
На первом месте по числу совокупно принятых абитуриентов (бюджет + платное отделение) остается здравоохранение, на это направление было зачислено совокупно 50 467 человек (52 477 в 2021 г.). Здравоохранение просело за счет сокращения числа как бюджетных (-369), так и платных мест (-1746).
Авторы исследования объясняют снижение числа мест «уравновешиванием» количества обучаемых специалистов год от года, а падение интереса к здравоохранению – завершением пандемии. «Эти меры принимаются, для того чтобы не было переизбытка специалистов на рынке труда. Для более глубокого понимания процессов необходимо смотреть на эти тенденции в более долгосрочной перспективе», – говорит директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев.
На втором месте по количеству принятых абитуриентов теперь IT-специальности: информатика и вычислительная техника (45 249 поступивших против 44 461 в 2021 г.), а замыкает тройку педагогическое образование (40 843 принятых выпускника школ). Направление педагогики в 2022 г. увеличилось за счет 919 бюджетных и 571 платного места.
Традиционно в пятерку вошли также юриспруденция (37 728) и экономика (29 579). Но если у юриспруденции прирост бюджетных и платных мест значителен (+2493), то экономика в приемную кампанию потеряла 459 бюджетных мест и значительно больше – 2325 – платных.
Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко говорит, что существенных изменений в 2022 г. в топ-5 не произошло из-за инерции рынка высшего образования, который оперативно не перестраивается. Как правило, даже перераспределение платных мест согласуется с Минобрнауки, но во многом это регулирует сам рынок, отмечает Реморенко.
Что предлагают вузы
Количество университетов, которые принимают по той или иной специальности, показывает ее доступность и уровень конкуренции в отрасли, отмечают авторы исследования НИУ ВШЭ. К примеру, экономика остается самой распространенной специальностью в вузах: в России ее можно получить платно или поступив на бюджет в 442 из 882 вузов – участников исследования.
Также экономика – лидер по числу вузов, которые с 2020 г. перестали ее преподавать (-27). Падение интереса у вузов и абитуриентов к 2022 г. характерно и для большинства технических специальностей: транспортные средства потеряли 26 вузов, по 19 – «автоматика и управление» и «технологические машины и оборудование», еще 17 – энергетика.
Что говорят в Минобрнауки
Представитель Минобрнауки сообщил, что университеты самостоятельно определяют число платных мест для приема абитуриентов. Что касается бюджетных мест, на будущую приемную кампанию 2023/24 г. на направление «здравоохранение» было выделено более 54 000 бюджетных мест, на педагогические науки – свыше 75 000, на сельскохозяйственные науки – более 41 000 бюджетных мест. «Минобрнауки формирует объем и структуру бюджетных мест с учетом потребности кадров на основании предложений от органов исполнительной власти регионов и работодателей», – сказал представитель ведомства.
Распространена информатика и вычислительная техника, которой можно обучиться в 410 учебных учреждениях. Наряду с вузами, где учат IT, в пятерку входят образовательные учреждения, где готовы обучить менеджменту (370 вузов), юриспруденции (338), экологии (240).
Специальность «здравоохранение», также входящую в топ по популярности у выпускников в России, можно получить лишь в 103, ее по этому показателю опережает, например, сельское и рыбное хозяйство, которое преподают в 108 учреждениях.
«Несмотря на ряд трансформаций и внешних шоков, произошедших в 2022 г., мы не наблюдаем значительных изменений в динамике качества приема в разрезе укрупненных групп направлений подготовки. Можно даже сказать, что изменений меньше, чем в 2021 г. Абитуриенты и их родители имеют стабильные предпочтения», – сообщил «Ведомостям» научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.
С чем справились абитуриенты
Наиболее высокие результаты, эквивалентные пятерке, в прошлую приемную кампанию показали абитуриенты востоковедения и африканистики со средним баллом ЕГЭ 80,6 (бюджет + платное), но это направление немассового приема, на него зачислено менее 2000 абитуриентов.
Также высокие баллы продемонстрировали поступающие на теорию искусств (79,5), политологию (77,7) и философию (77), эти специальности также не отметились массовым интересом выпускников школ (меньше 3000 поступающих на каждое направление).
Как проводилось исследование
Институт образования НИУ ВШЭ проводит ежегодный мониторинг качества приема. Оно оценивается по среднему баллу абитуриентов, зачисленных на 1-й курс бакалавриата/специалитета очного обучения по результатам ЕГЭ. В 2022 г. в исследовании приняло участие 812 вузов, т. е. почти все участники рынка высшего образования с обучением по очной форме. Мониторинг не включает творческие вузы, в которых уровень ЕГЭ не ключевой параметр для поступления, а также вузы при силовых ведомствах. Во второй части авторы анализировали, как за год изменились так называемые укрупненные группы специальностей в вузах. Это направления подготовки, которые объединены в тематические группы. Например, направление «здравоохранение» в исследовании включает в себя лечебное дело, медицинскую биохимию, стоматологию, фармацию и др.
Пятерка самых крупных специальностей находится примерно в середине списка по среднему баллу ЕГЭ: 68+ баллов. Эти показатели можно считать высокими, «близкими к пятерке», с учетом массовости этих направлений, пишут авторы исследования. Заметное снижение среднего балла продемонстрировали только три специальности: «эксплуатация авиационных систем» (-2,9), «охрана памятников» (-2,3) и «дизайн» (-2,3).
Низкие средние баллы (60 и ниже), стремящиеся к тройке, у морской техники, управления водным транспортом и сельского и рыбного хозяйства.
Цена обучения
Самым дорогим направлением в 2022 г. для платного обучения стал дизайн, за него абитуриенту и его семье пришлось бы заплатить 283 798 руб. за год.
По сравнению с 2021 г. дизайн подорожал более чем на 16 000 руб. Вторым затратным направлением стало управление водным транспортом, за него в 2022 г. университеты просили в среднем 258 481 руб., значительного увеличения стоимости не произошло. Также в тройке дорогих специальностей – «морская техника», цена этого направления не изменилась с прошлогодней и составила 257 481 руб.
Значительно подорожали международные отношения (+20 814 руб., 229 867 руб. за год), политология (+15 130 руб., 219 800 руб. за год), а также реклама и связи с общественностью – один из лидеров по увеличению числа платных мест в 2022 г.: +21 587, 196 082 руб. в год за обучение.
Более приемлемыми по цене обучения были, к примеру, государственное и муниципальное управление – 159 991 руб. в год, экология (159 656 руб.), филология (157 436 руб.), психология (155 795 руб.). За наиболее «дешевые» специальности – «библиотеки и архивы» и «профессиональное обучение» – вузы просили 135 823 и 128 754 руб. соответственно.
Сейчас Россия сталкивается с трансформацией профессиональных квалификаций, приводятся слова главы Минобрнауки Валерия Фалькова в мониторинге ВШЭ. «Мы переходим в определенной степени к самообеспечению технологиями, это порождает дополнительные сегменты высококвалифицированных инженерно-технических кадров, но главное – совершенно меняет модель подготовки инженеров. В условиях отказа многих носителей технологий от их поставки и обслуживания в РФ необходимые инженеру компетенции расширяются, его труд приобретает сложность, в нем растет элемент непредсказуемости. Компетенции инженера выходят за рамки стандартных наборов квалификаций»,- прокомментировал рейтинг министр.