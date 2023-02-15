Эксперты и врачи оценили приостановку поставок «Виагры» в Россию

По его оценке, конкурент Viatris, компания «Северная Звезда», в год продает в среднем 4,2 млн упаковок силденафила, в то время как Viatris – порядка 300 000. В целом, по данным аналитической компании DSM Group, в течение 2022 г. продажи «Виагры» просели как в денежном, так и натуральном выражении. Если в январе аптечные сети продали 127 621 упаковку, то в апреле это значение снизилось до 101 421 упаковки и до конца года не поднималось выше 70 000 пачек в месяц. В конечном счете за 2022 г. продажи «Виагры» в упаковках упали на 31%. Одновременно с этим продажи препаратов с МНН силденафил выросли на 9% в упаковках.