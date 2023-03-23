ChatGPT угрожает заменить людей с самыми обычными рутинными профессиями

Ожидается, что возможности сервиса будут расти, но масштаб изменений пока не совсем понятен, профессии, описанные ChatGPT, связаны с рутинной не ручной и интеллектуальной работой – и тому и другому брошен вызов, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Часть традиционных топовых работ начала XXI века уже сейчас оказалась под вопросом. Но на предложенные сервисы пока не сформировался полноценный запрос», – считает политолог. По словам Виноградова, все привыкли не обращать внимания на прогнозы об «умирающих профессиях», поскольку была переоценка скорости происходящих изменений, но за последний месяц пользование сервисом обретает популярность, в первую очередь у истеблишмента, и «это достаточно серьезный вызов для общества».