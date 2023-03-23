ChatGPT угрожает заменить людей с самыми обычными рутинными профессиями

ChatGPT угрожает заменить людей с самыми обычными рутинными профессиямиНо, по мнению экспертов, ИИ лишь упростит некоторые функции
Активные пользователи GPT-чатов ощущают тревогу за свою профессию, говорится в обзоре фонда «Петербургская политика», с которым ознакомились «Ведомости». Использование сервиса спровоцировало дискуссию по нескольким направлениям в медиа и интернете. Речь идет как об изменении рынка труда в связи с цифровизацией, так и об уязвимости некоторых категорий – например, специалистов, связанных с накоплением и систематизацией знаний (ученые, юристы), или представителей творческих профессий.
«Нет общего мнения, идет ли речь о рисках вымывания с рынка труда людей старшего поколения с «олдскульными» навыками или, наоборот, произойдет обесценивание навыков «электронных» поколений, особенно занятых в креативной и IT-индустриях», – отмечают авторы обзора.
В исследовании также приводится мнение ChatGPT о его влиянии на рынок труда. Он отмечает, что с высокой долей вероятности может полностью заменить клиентские сервисы и рутинные профессии: операторов call-центров, сотрудников техподдержки, операторов кассовых аппаратов, отдельные виды консультантов по юридическим и медицинским вопросам, корректоров, бухгалтеров и др.
Сам ChatGPT прогнозирует частичную замену на себя менеджеров по продажам, специалистов по маркетингу, секретарей, административных работников. В качестве инструмента сервис может использоваться преподавателями, психологами и финансовыми консультантами. ChatGPT отмечает, что с развитием сервиса могут возникнуть новые профессии, такие как специалисты по поддержке AI-технологий, исследователи с использованием GPT-чатов в качестве исследовательского инструмента, а также профессии, связанные с разработкой и улучшением пользовательского опыта.
Ожидается, что возможности сервиса будут расти, но масштаб изменений пока не совсем понятен, профессии, описанные ChatGPT, связаны с рутинной не ручной и интеллектуальной работой – и тому и другому брошен вызов, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Часть традиционных топовых работ начала XXI века уже сейчас оказалась под вопросом. Но на предложенные сервисы пока не сформировался полноценный запрос», – считает политолог. По словам Виноградова, все привыкли не обращать внимания на прогнозы об «умирающих профессиях», поскольку была переоценка скорости происходящих изменений, но за последний месяц пользование сервисом обретает популярность, в первую очередь у истеблишмента, и «это достаточно серьезный вызов для общества».
«Есть факторы, которые и притормозят эти изменения: начиная от скепсиса к сервису и заканчивая регуляторными ограничениями, которые уже касались интернета и других сфер», – подчеркнул Виноградов.
Как отмечает карьерный консультант Ильгиз Валинуров, эксперименты с искусственным интеллектом (ИИ) уже показывали успехи – например, программа по юридическим вопросам для автомобилистов выигрывала больше дел, чем реальные юристы. «Но пока речь идет не о замене ИИ, а о замене технологий, которые упростят многие функции в различных профессиях. Говорить о том, что это именно ИИ, пока рановато», – считает эксперт.
По словам Валинурова, какие-то технологии могут быть использованы компаниями, но изменения в организациях происходят достаточно медленно. «Кто-то это сделает завтра, кто-то еще пять или 10 лет будет работать по сегодняшней схеме, поскольку собственники, директора, акционеры не всегда готовы быстро что-то менять в своем бизнесе», – подчеркнул он.
Процесс обучения ИИ происходит очень быстро, мультимодальный GPT-4 уже способен отвечать на вопросы по изображениям, стал распознавать языки и имеет навыки программирования, но модель по-прежнему не идеальна, говорит директор по маркетингу Just AI Юлия Рыжих. «GPT-4 искажает факты и делает ошибки в рассуждениях, иногда с большой уверенностью. В одном примере, приведенном OpenAI, GPT-4 назвал Элвиса Пресли «сыном актера», – отмечает эксперт. По словам Рыжих, ИИ и автоматизация могут изменить характер работы – дополнять человека и существенно ускорять решение некоторых задач, но вытеснить человека из таких профессий, как поддержка или копирайтинг, вряд ли получится, поскольку потребность в человеческих знаниях и навыках в этих областях все равно останется. «Исследователи заявили, что ИИ практически не затронет профессии, требующие научных навыков и критического мышления», – рассказала эксперт.
Действительно, часть профессий связанных с рутинными задачами, могут быть заменены, как и часть плохих программистов, дизайнеров и копирайтеров, но ИИ не сможет заменить человека полностью, согласен основатель и генеральный директор Sistemma Сергей Зубарев. «Появятся и новые профессии, которые будут пользоваться спросом, связанные с обработкой результатов работы ChatGPT», – говорит Зубарев.