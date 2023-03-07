Спрос на специалистов по ChatGPT вырос в 13 раз

Заметнее всего выросло количество вакансий, где необходим навык работы с площадками Colorize и ChatGPT. В случае с Colorize число предложений увеличилось почти в 1,5 раза за полгода, в случае с ChatGPT – в 13 раз за февраль (с 3 до 38 вакансий). Colorize в списке требований к кандидатам чаще всего указывают онлайн-ритейлеры, пояснил представитель hh.ru: «Видимо, им надо как-то преображать изображения товаров». По ChatGPT основной наем идет у IТ-компаний и компаний из финансового сектора, а в качестве специальностей указываются программисты, пиарщики, интернет-маркетологи и аналитики, добавил он.