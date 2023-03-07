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Спрос на специалистов по ChatGPT вырос в 13 раз

Такой персонал ищут для IТ, финансового сектора и электроники
Анастасия Курашева
Андрей Гордеев / Ведомости

Количество вакансий с упоминанием нейросетей в функционале увеличилось с 312 в августе 2022 г. до 506 в феврале 2023 г., рассказал «Ведомостям» представитель hh.ru. Среди сервисов на основе нейросетей, с которыми должны уметь работать соискатели, чаще всего указываются Colorize, которая превращает черно-белые фотографии в цветные, DALL-E 2, Midjourney и Stable Diffusion, создающие изображения по текстовым описаниям, а также популярный чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT.

Заметнее всего выросло количество вакансий, где необходим навык работы с площадками Colorize и ChatGPT. В случае с Colorize число предложений увеличилось почти в 1,5 раза за полгода, в случае с ChatGPT – в 13 раз за февраль (с 3 до 38 вакансий). Colorize в списке требований к кандидатам чаще всего указывают онлайн-ритейлеры, пояснил представитель hh.ru: «Видимо, им надо как-то преображать изображения товаров». По ChatGPT основной наем идет у IТ-компаний и компаний из финансового сектора, а в качестве специальностей указываются программисты, пиарщики, интернет-маркетологи и аналитики, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных