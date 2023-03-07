Спрос на специалистов по ChatGPT вырос в 13 раз

Спрос на специалистов по ChatGPT вырос в 13 разТакой персонал ищут для IТ, финансового сектора и электроники
Количество вакансий с упоминанием нейросетей в функционале увеличилось с 312 в августе 2022 г. до 506 в феврале 2023 г., рассказал «Ведомостям» представитель hh.ru. Среди сервисов на основе нейросетей, с которыми должны уметь работать соискатели, чаще всего указываются Colorize, которая превращает черно-белые фотографии в цветные, DALL-E 2, Midjourney и Stable Diffusion, создающие изображения по текстовым описаниям, а также популярный чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT.
Заметнее всего выросло количество вакансий, где необходим навык работы с площадками Colorize и ChatGPT. В случае с Colorize число предложений увеличилось почти в 1,5 раза за полгода, в случае с ChatGPT – в 13 раз за февраль (с 3 до 38 вакансий). Colorize в списке требований к кандидатам чаще всего указывают онлайн-ритейлеры, пояснил представитель hh.ru: «Видимо, им надо как-то преображать изображения товаров». По ChatGPT основной наем идет у IТ-компаний и компаний из финансового сектора, а в качестве специальностей указываются программисты, пиарщики, интернет-маркетологи и аналитики, добавил он.