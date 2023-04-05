Мосгорсуд смягчил приговор бывшему замглавы «Аэрофлота»Апелляционная инстанция освободила осужденных от уплаты штрафов
Московский городской суд смягчил приговор экс-заместителю гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Владимиру Александрову с семи до шести лет колонии общего режима, сообщила «Ведомостям» адвокат Мария Корчагина.
Также суд немного снизил сроки наказания и другим фигурантам уголовного дела.
Юристам Александру Сливко и Дине Кибец – с шести до пяти лет девяти месяцев и пяти лет трех месяцев лет лишения свободы соответственно. Бывшему начальнику отдела взаимодействия с органами государственной власти «Аэрофлота» Татьяне Давыдовой наказание смягчили с шести лет до пяти лет и восьми месяцев. Кроме того, согласно решению апелляционной инстанции, им отменено дополнительное наказание в виде штрафов от 600 000 до 900 000 руб. Вторая инстанция снизила и сумму причиненного ущерба по уголовному делу с 250 млн до 244 млн руб.
«Подавать на УДО, естественно, сторона защиты планирует, а по поводу обжалования приговора в кассационном порядке – это уже будет обсуждаться с доверителем», – добавила Корчагина.
Гагаринский районный суд Москвы 8 июля 2022 г. признал четверых фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере.
Возможность подать на УДО была уже в момент вынесения приговора, учитывая, что все четверо фигурантов с 2019 г. находились в СИЗО, но для этого необходимо было дождаться рассмотрения в апелляционной инстанции и вступления приговора в силу.
Следствие и суд установили, что в 2015-2016 гг. Александров и Давыдова заключили пять договоров на оказание юридических услуг с адвокатами Сливко и Кибец. При этом выполнение этих услуг по контрактам, пришли к выводу в СК, фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента «Аэрофлота». В ведомстве отмечали, что Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн руб. на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме оказанных услуг.
Ни на стадии следствия, ни в ходе судебного разбирательства по существу никто из фигурантов вину не признал. Защита утверждала, что, таким образом, можно привлечь к ответственности любого адвоката, если кому-то покажется, что он завышает стоимость своих услуг.