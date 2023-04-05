Газета
Общество

Мосгорсуд смягчил приговор бывшему замглавы «Аэрофлота»

Апелляционная инстанция освободила осужденных от уплаты штрафов
Яна Суринская
Кирилл Каллиников / РИА Новости

Московский городской суд смягчил приговор экс-заместителю гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Владимиру Александрову с семи до шести лет колонии общего режима, сообщила «Ведомостям» адвокат Мария Корчагина.

Также суд немного снизил сроки наказания и другим фигурантам уголовного дела.

Юристам Александру Сливко и Дине Кибец – с шести до пяти лет девяти месяцев и пяти лет трех месяцев лет лишения свободы соответственно. Бывшему начальнику отдела взаимодействия с органами государственной власти «Аэрофлота» Татьяне Давыдовой наказание смягчили с шести лет до пяти лет и восьми месяцев. Кроме того, согласно решению апелляционной инстанции, им отменено дополнительное наказание в виде штрафов от 600 000 до 900 000 руб. Вторая инстанция снизила и сумму причиненного ущерба по уголовному делу с 250 млн до 244 млн руб.

«Подавать на УДО, естественно, сторона защиты планирует, а по поводу обжалования приговора в кассационном порядке – это уже будет обсуждаться с доверителем», – добавила Корчагина.

Гагаринский районный суд Москвы 8 июля 2022 г. признал четверых фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Возможность подать на УДО была уже в момент вынесения приговора, учитывая, что все четверо фигурантов с 2019 г. находились в СИЗО, но для этого необходимо было дождаться рассмотрения в апелляционной инстанции и вступления приговора в силу.

Следствие и суд установили, что в 2015-2016 гг. Александров и Давыдова заключили пять договоров на оказание юридических услуг с адвокатами Сливко и Кибец. При этом выполнение этих услуг по контрактам, пришли к выводу в СК, фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента «Аэрофлота». В ведомстве отмечали, что Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн руб. на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме оказанных услуг.

Ни на стадии следствия, ни в ходе судебного разбирательства по существу никто из фигурантов вину не признал. Защита утверждала, что, таким образом, можно привлечь к ответственности любого адвоката, если кому-то покажется, что он завышает стоимость своих услуг.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных