Мосгорсуд смягчил приговор бывшему замглавы «Аэрофлота»

Юристам Александру Сливко и Дине Кибец – с шести до пяти лет девяти месяцев и пяти лет трех месяцев лет лишения свободы соответственно. Бывшему начальнику отдела взаимодействия с органами государственной власти «Аэрофлота» Татьяне Давыдовой наказание смягчили с шести лет до пяти лет и восьми месяцев. Кроме того, согласно решению апелляционной инстанции, им отменено дополнительное наказание в виде штрафов от 600 000 до 900 000 руб. Вторая инстанция снизила и сумму причиненного ущерба по уголовному делу с 250 млн до 244 млн руб.