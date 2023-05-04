Прокурор запросил 6 лет колонии для колумбийца по делу о распространении фейков

Прокурор запросил 6 лет колонии для колумбийца по делу о распространении фейковПодсудимый выступит с последним словом 16 мая
Государственный обвинитель в ходе прений сторон в Головинском суде Москвы потребовал приговорить колумбийца Хиральдо Сарая Альберто Энрике к шести годам колонии общего режима, об этом «Ведомостям» сообщила адвокат Виолетта Волкова. Как ожидается, 16 мая гражданин Колумбии выступит с последним словом, после чего судья Дмитрий Арнаут удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
«Фактические обстоятельства (вину – «Ведомости») мой подзащитный признал, однако есть основания, которые говорят о проблематике уголовно-процессуального характера в данном деле – я эти вопросы поставила перед судом», – сказала Волкова.
Судебный процесс начался 19 января 2023 г., по ходатайству защиты он проходил в закрытом от представителей СМИ и слушателей режиме.
Хиральдо Сарай предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (пп. «б», «г» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
Уголовное дело возбуждено по материалам Службы контрразведки ФСБ РФ.
По версии следствия, с 5 марта по 9 апреля 2022 г. Хиральдо Сарай, имея вид на жительство в РФ, в составе организованной группы с лицами, руководившими его действиями из-за рубежа, за денежное вознаграждение обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств. По телефонам удаленно производилась массовая рассылка абонентам российских операторов заведомо ложных сообщений о действиях Вооруженных сил РФ, в том числе убийствах мирного населения, отмечали в Следственном комитете (СК) РФ.
В рамках расследования СК изучил изъятую из тайника колумбийца технику, предметы и документы.
«Исследована переписка обвиняемого с иными фигурантами дела, являющимися гражданами одной из южноамериканских стран. Установлено, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию», – заявляли в ведомстве. После этого была вскрыта цепочка финансирования преступной группы, а на денежные средства и цифровые финансовые активы следствием наложен арест. Иные фигуранты объявлены в розыск, сообщили в СК.
Кроме того, в ходе расследования следствием были получены данные об использовании этой же группой лиц аналогичной схемы применения телефонов с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 г. и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании.