Суд приговорил Ройзмана к штрафу за дискредитацию армии

Суд приговорил Ройзмана к штрафу за дискредитацию армииИзначально адвокат опасался, что политику могут назначить лишение свободы
Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан иноагентом) по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Судья Николай Тараненко признал его виновным в преступлении, предусмотренном ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 260 000 руб. До вступления приговора в законную силу Ройзман будет оставаться под запретом определенных действий: без интернета и участия в массовых мероприятиях.
«Самое главное, что не было назначено наказание в виде лишения свободы, потому что, как показывает практика, неустоявшаяся практика, – реальное лишение свободы при отягчающих обстоятельствах оно вполне возможно», – сказал его адвокат Владислав Идамжапов. Он отметил, что решение об обжаловании будет принято после получения текстовой версии приговора.
Накануне в ходе прений сторон государственный обвинитель запросил изначально для экс-мэра наказание в виде штрафа в 280 000 руб., но после, с учетом проведенного под арестом времени, поправился и попросил суд назначить на 20 000 меньше – 260 000 руб.
Максимальное наказание по статье, по которой Ройзман привлечен к ответственности, – до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, 1 июля 2022 г. Ройзман, находясь в помещении собственного благотворительного фонда, «желая подорвать авторитет Вооруженных сил», провел стрим, во время которого сообщил зрителям «информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации». Он нелестно отозвался о символе Z и назвал военную операцию не так, как принято.
Сторона защиты настаивала на оправдательном приговоре в связи с отсустствием в обвинительным заключении конкретных высказываний Ройзмана, которые можно было квалифицировать как дискредитацию. По мнению адвоката, там содержится только интерпретация стороны обвинения. Более того, у Ройзмана не было преступного умысла «дискредитировать армию» на стриме, считает защитник, поскольку его доверитель не мог знать, какие вопросы ему зададут в ходе трансляции.
В ходе судебного процесса защита просила приобщить характеристики личности Ройзмана от известных личностей. Среди них певица Алла Пугачева, правозащитница Ева Меркачева, журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом) и вдова первого президента России Наина Ельцина. Судья Тараненко отказал в приобщении к материалам дела характеристики от Пугачевой, сославшись на ее не процессуальность.
Также в суд 18 мая с положительными характеристиками поддержать Ройзмана приехали учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и основатель ликвидированной «Новой газеты» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.
По мнению первого вице-президента центра политических технологий Алексея Макаркина, Ройзман в Екатеринбурге воспринимается как «свой». Мягкий приговор может быть связан с тем, что экс-мэра в свое время избирали на прямых выборах и он известен за пределами «либеральной субкультуры».