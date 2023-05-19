Суд приговорил Ройзмана к штрафу за дискредитацию армии

Сторона защиты настаивала на оправдательном приговоре в связи с отсустствием в обвинительным заключении конкретных высказываний Ройзмана, которые можно было квалифицировать как дискредитацию. По мнению адвоката, там содержится только интерпретация стороны обвинения. Более того, у Ройзмана не было преступного умысла «дискредитировать армию» на стриме, считает защитник, поскольку его доверитель не мог знать, какие вопросы ему зададут в ходе трансляции.