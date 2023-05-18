Прокурор запросил для Ройзмана штраф в 260 000 рублей по делу о дискредитации армии

Прокурор запросил для Ройзмана штраф в 260 000 рублей по делу о дискредитации армииОбвинение не стало просить суд о лишении политика свободы
Прокурор запросил для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) штраф в размере 260 000 руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Ройзман проходит по делу о дискредитации российской армии.
В Октябрьском районном суде Екатеринбурга завершилось судебное следствие по делу в отношении Ройзмана. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК, – «Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года». На время расследования Ройзману избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
По версии обвинения, 1 июля 2022 г. Ройзман, находясь в помещении собственного благотворительного фонда, «желая подорвать авторитет Вооруженных сил», провел стрим, во время которого сообщил зрителям «информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации». Он нелестно отозвался о символе Z и назвал военную операцию не так, как принято.
«Евгения Вадимовича судят за выражение собственного мнения. Это прямо указано в обвинительном заключении. А свобода выражения мнения закреплена в Конституции», – объяснил позицию защиты адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов. По его словам, Вооруженные силы не были предметом речи Ройзмана и это подтверждается другим лингвистическим заключением – от профессора Анны Плотниковой.
Ранее суд не приобщил к уголовному делу Ройзмана обращения в его поддержку от певицы Аллы Пугачевой, основателя «Новой газеты» (ликвидирована) Дмитрия Муратова и др. Суд счел некоторые обращения непроцессуальными, в частности обращение Пугачевой, – политик заверил, что поставит это обращение «в рамочку и на стену повесит». Всего защита попросила приложить к делу 30 характеристик от российских режиссеров, актеров, правозащитников, историков и др.
Ройзман был задержан по делу о дискредитации в конце августа 2022 г. Тогда суд оставил его на свободе под запрет определенных действий – в частности, ему было запрещено пользоваться интернетом.
28 марта прокуратура Центрального округа Москвы утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Ройзмана. 26 апреля экс-мэр не признал вину по делу о дискредитации российской армии.
Суд арестовал Ройзмана на две недели 16 марта. Политика арестовали на 14 суток по обвинению в демонстрации экстремистской символики в соцсетях (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Его адвокат Владислав Идамжапов пояснил, что основанием для протокола стал репост во «ВКонтакте», опубликованный от лица Ройзмана. Идамжапов подчеркнул, что политик непричастен к правонарушению, поскольку у него «никогда не было личной, персональной страницы» на этой платформе. По словам жены Ройзмана Юлии Крутеевой, в соцсети существует группа «Евгений Ройзман», к которой политик отношения не имеет. 30 марта Ройзман вышел из спецприемника.