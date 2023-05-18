Прокурор запросил для Ройзмана штраф в 260 000 рублей по делу о дискредитации армии

Суд арестовал Ройзмана на две недели 16 марта. Политика арестовали на 14 суток по обвинению в демонстрации экстремистской символики в соцсетях (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Его адвокат Владислав Идамжапов пояснил, что основанием для протокола стал репост во «ВКонтакте», опубликованный от лица Ройзмана. Идамжапов подчеркнул, что политик непричастен к правонарушению, поскольку у него «никогда не было личной, персональной страницы» на этой платформе. По словам жены Ройзмана Юлии Крутеевой, в соцсети существует группа «Евгений Ройзман», к которой политик отношения не имеет. 30 марта Ройзман вышел из спецприемника.