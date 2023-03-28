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Ройзману утвердили обвинительное заключение по делу о дискредитации армии

Ведомости

Прокуратура Центрального округа Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о дискредитации армии России в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом).

«Прокуратурой Центрального административного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Евгения Ройзмана. Он обвиняется по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ [дискредитация ВС РФ]», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в июле 2022 г. политик находился в помещении благотворительного «Фонда Ройзмана», где провел прямой эфир и «публично в устной форме сообщил неограниченному кругу» информацию, которая дискредитирует Вооруженные силы (ВС) РФ.

Ройзман был задержан по делу о дискредитации в конце августа 2022 г. Тогда суд оставил его на свободе под запрет определенных действий, – в частности, ему было запрещено пользоваться интернетом. Тогда он не признал своей вины.

Евгения Ройзмана арестовали по обвинению в демонстрации экстремистской символики

Защита экс-мэра Екатеринбурга намерена обжаловать решение суда

16 марта политика задержали и доставили в полицию, после чего в отделении на него был составлен протокол. В тот же день суд арестовал экс-мэра Екатеринбурга на 14 суток по обвинению в демонстрации экстремистской символики в соцсетях (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов пояснил, что основанием для протокола стал репост во «ВКонтакте», опубликованный от лица Ройзмана. Идамжапов подчеркнул, что политик непричастен к правонарушению, поскольку у него «никогда не было личной, персональной страницы» на этой платформе. По словам жены Ройзмана Юлии Крутеевой, в соцсети существует группа «Евгений Ройзман», к которой политик отношения не имеет.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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