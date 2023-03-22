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Суд отменил штраф директору Музея истории Екатеринбурга за дискредитацию армии

Ведомости

Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, который ранее был оштрафован за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление судьи Ленинского районного суда Екатеринбурга отменить, производство по делу прекратить ввиду малозначительности совершенного деяния», — огласила решение судья.

Адвокат Пушкарева Владислав Идамжапов сообщил, что решение суда стало для него неожиданностью. Он добавил, что защита благодарна за прекращение дела, и отметил, что теперь ждет мотивировочную часть решения суда.

25 января Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Игоря Пушкарева виновным по ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных сил РФ) и оштрафовал на 30 000 руб. Дело на него завели в декабре 2022 г. из-за опубликованного более девяти месяцев назад поста в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Директор Музея истории Екатеринбурга вину не признал. По его словам, с февраля прошлого года страницу в соцсети он не ведет, доступа к ней у него больше нет. Сторона защиты также усомнилась в подлинности публикации, которая стала поводом для возбуждения административного дела.

Пушкарев стал директором Музея истории Екатеринбурга 14 декабря 2022 г. До этого он работал журналистом в интернет-издании Znak.com. СМИ приостановило работу 4 марта прошлого года на фоне начала спецоперации России на Украине.

Ранее против назначения Пушкарева выступил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он направил письмо мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, в котором заявил, что Пушкарев получал информацию от «агентов американской и британской разведки», и призвал провести проверку. По мнению Пригожина, директор Музея истории Екатеринбурга выступает против действующей власти, поскольку тот критиковал проведение спецоперации России на Украине.

Орлов отметил, что готов рассмотреть увольнение Пушкарева с должности директора музея, если «компетентные структуры на основании обращения Евгения Пригожина подтвердят какие-то факты». В ином случае «пускай трудится», добавил мэр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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