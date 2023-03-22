Суд отменил штраф директору Музея истории Екатеринбурга за дискредитацию армии

Директор Музея истории Екатеринбурга вину не признал. По его словам, с февраля прошлого года страницу в соцсети он не ведет, доступа к ней у него больше нет. Сторона защиты также усомнилась в подлинности публикации, которая стала поводом для возбуждения административного дела.