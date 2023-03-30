Ройзман покинул спецприемник после 14 суток административного ареста
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) покинул спецприемник после 14 суток по делу о демонстрации экстремистской символики в соцсетях (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), передает ТАСС.
«Обстановка совершенно нормальная, здесь система достаточно гуманная», – сказал он журналистам.
Ройзман добавил, что во время нахождения в спецприемнике в основном читал.
28 марта прокуратура Центрального округа Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о дискредитации армии России (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) в отношении Ройзмана. По версии следствия, в июле 2022 г. политик находился в помещении благотворительного «Фонда Ройзмана», где провел прямой эфир и «публично в устной форме сообщил неограниченному кругу» информацию, которая дискредитирует Вооруженные силы (ВС) РФ.
Комментируя сегодня уголовное дело, Ройзман заявил, что в нем не конкретизировано обвинение.
«Я до конца не понимаю, в чем меня обвиняют. Я признаю событие, все, что я говорил, я говорил. Но в чем криминал, я не понимаю», – сказал он.
Ройзман был арестован на 14 суток 16 марта. Его адвокат Владислав Идамжапов пояснил, что основанием для протокола стал репост во «ВКонтакте», опубликованный от лица Ройзмана. Идамжапов подчеркнул, что политик непричастен к правонарушению, поскольку у него «никогда не было личной, персональной страницы» на этой платформе. По словам жены Ройзмана Юлии Крутеевой, в соцсети существует группа «Евгений Ройзман», к которой политик отношения не имеет.
Ройзман был задержан по делу о дискредитации в конце августа 2022 г. Тогда суд оставил его на свободе под запрет определенных действий, – в частности, ему было запрещено пользоваться интернетом. Тогда он не признал своей вины.