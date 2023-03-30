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Ройзман покинул спецприемник после 14 суток административного ареста

Ведомости

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) покинул спецприемник после 14 суток по делу о демонстрации экстремистской символики в соцсетях (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), передает ТАСС.

«Обстановка совершенно нормальная, здесь система достаточно гуманная», – сказал он журналистам.

Ройзман добавил, что во время нахождения в спецприемнике в основном читал.

28 марта прокуратура Центрального округа Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о дискредитации армии России (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) в отношении Ройзмана. По версии следствия, в июле 2022 г. политик находился в помещении благотворительного «Фонда Ройзмана», где провел прямой эфир и «публично в устной форме сообщил неограниченному кругу» информацию, которая дискредитирует Вооруженные силы (ВС) РФ.

Комментируя сегодня уголовное дело, Ройзман заявил, что в нем не конкретизировано обвинение.

«Я до конца не понимаю, в чем меня обвиняют. Я признаю событие, все, что я говорил, я говорил. Но в чем криминал, я не понимаю», – сказал он.

Ройзман был арестован на 14 суток 16 марта. Его адвокат Владислав Идамжапов пояснил, что основанием для протокола стал репост во «ВКонтакте», опубликованный от лица Ройзмана. Идамжапов подчеркнул, что политик непричастен к правонарушению, поскольку у него «никогда не было личной, персональной страницы» на этой платформе. По словам жены Ройзмана Юлии Крутеевой, в соцсети существует группа «Евгений Ройзман», к которой политик отношения не имеет.

Ройзман был задержан по делу о дискредитации в конце августа 2022 г. Тогда суд оставил его на свободе под запрет определенных действий, – в частности, ему было запрещено пользоваться интернетом. Тогда он не признал своей вины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных