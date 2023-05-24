Правительство выступило против освобождения от мобилизации всех предпринимателей

В думском комитете по обороне на рассмотрении находится свыше 10 проектов, предлагающих разные основания для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации (например, гражданам, имеющим единственного родителя, трех и более детей или ученую степень доктора наук или кандидата наук). Ни один из них не был рассмотрен комитетом, хотя большинство этих проектов были внесены еще в октябре прошлого года. Все они были инициированы депутатами оппозиционных фракций.