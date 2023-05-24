Правительство выступило против освобождения от мобилизации всех предпринимателей

Правительство выступило против освобождения от мобилизации всех предпринимателейТам считают, что существующих оснований для отсрочки и так достаточно
Законопроект «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», предполагающий отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей (ИП), единственных участников ООО, а также глав крестьянско-фермерских хозяйств, не получил поддержки правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Об этом рассказали «Ведомостям» два участника заседания комиссии, прошедшего 22 мая.
В отзыве Белого дома (с ним ознакомились «Ведомости») указывается, что для предоставления отсрочки уже имеются множественные основания, перечисленные, например, в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и в указах президента РФ. Кроме того, говорится в документе, отсрочку получают «забронированные» граждане. Предлагаемая инициатива носит «избыточный характер», подытожили в кабинете министров.
Законопроект, подготовленный представителями фракции «Новые люди», был внесен на рассмотрение в середине января. Согласно ему, отсрочку от мобилизации предлагается предоставить ИП, единственным участникам ООО, в трудовом штате у которых находится пять и более человек, не имеющим при этом задолженности по заработной плате, налогам и другим обязательным платежам. Также авторы предлагают обеспечить отсрочкой глав крестьянско-фермерских хозяйств. Авторы законопроекта подчеркивали, что среди категорий граждан, получающих отсрочку по действующему законодательству, отсутствуют предприниматели, «от личного участия которых непосредственно зависит функционирование их бизнеса и, как следствие, рабочие места».
В партию официальный отзыв правительства пока не поступал, рассказал «Ведомостям» соавтор законопроекта, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков. «Если отзыв действительно такой, мы все равно будем добиваться рассмотрения и принятия нашего законопроекта», – отметил он. По словам Даванкова, существующие меры по введению отсрочки от мобилизации для некоторых категорий [граждан] не защищают предпринимателей.
Мобилизовано больше 27 000 предпринимателей и только 1300 чиновников, отмечает парламентарий со ссылкой на данные Минобороны конца прошлого года (об этом Сергей Шойгу докладывал Владимиру Путину 28 октября). «А рабочие места создают именно предприниматели. Стране нужно, чтобы в разных отраслях специалисты были на своих рабочих местах», – считает Даванков.
Если исходить из того, что мобилизация на данный момент не проводится, то данные поправки выглядят малоактуальными, говорит председатель военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин. Если же мобилизация в будущем повторится, то необходимо применять индивидуальный подход и исходить из потребностей государства и экономики, полагает юрист. «Отсрочки, которые существуют сейчас, предоставляются по принципу отнесения человека к конкретной деятельности. Я думаю, дальше надо действовать, соблюдая этот подход», – сказал он.
После того как 21 сентября 2022 г. президентом России Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация, отсрочку получили различные категории граждан. Например, согласно опубликованному перечню Минобороны, не призывались в рамках мобилизации сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и банков. Также отсрочка была предоставлена адвокатам, помощникам судей, секретарям судей и судебных заседаний.
Адвокат бюро «Забейда и партнеры» Артем Саркисян называет отзыв правительства на инициативу «Новых людей» предсказуемым. «Предоставление тех или иных льгот, не обусловленных социально значимыми причинами, нарушает принцип равенства всех перед законом. Думаю, логика в этом, – объясняет юрист. – Сегодня предприниматели попросят отсрочку, завтра учителя. В результате либо не сформируется достаточно социальных групп, на которых распространяется закон, либо будет большое число недовольных тем, что у них нет тех предусмотренных привилегий».
Ранее в мае правительство не поддержало поправки об освобождении от мобилизации не служивших в армии. Законопроект был внесен в октябре депутатом Госдумы от КПРФ Михаилом Матвеевым. «В соответствии с ч. 1 ст. 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ», – говорится в отзыве кабинета министров на его инициативу.
В думском комитете по обороне на рассмотрении находится свыше 10 проектов, предлагающих разные основания для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации (например, гражданам, имеющим единственного родителя, трех и более детей или ученую степень доктора наук или кандидата наук). Ни один из них не был рассмотрен комитетом, хотя большинство этих проектов были внесены еще в октябре прошлого года. Все они были инициированы депутатами оппозиционных фракций.