Правительство не поддержало поправки об освобождении от мобилизации не служивших в армии

Адвокат Александр Передрук отмечает, что нельзя сравнивать заявления и положения закона. По его словам, даже если посмотреть на ситуацию с точки зрения поиска возможных противоречий, то утверждение «на военную службу в рамках мобилизации будут призывать в первую очередь тех, кто служил и имеет боевой опыт», не означает, что других граждан призывать не будут.