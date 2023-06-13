Московские педагоги-психологи запустили программу помощи детям в зоне спецоперации

Бугаева считает, что специалисту важно держать баланс: сострадать, помогать и оставаться устойчивым, до конца не погружаясь в проблемы людей. Если психолог будет включаться в них на 100%, он не сможет помочь человеку. «Например, если ребенок плачет от боли и ужаса, психолог должен помочь ему справиться с этим состоянием, быть для него опорой, а не впадать в панику и эмоции, поэтому уметь дистанцироваться, работая в таких обстоятельствах, необходимо», – заключила она.