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Московские педагоги-психологи запустили программу помощи детям в зоне спецоперации

Они также займутся обучением и консультированием других психологов
Анастасия Майер
Валерий Мельников / РИА Новости

Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) 3 марта 2022 г. запустили программу по оказанию психологической помощи детям всех возрастов в зоне проведения спецоперации и в приграничных областях. Об этом рассказала «Ведомостям» руководитель Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования Ольга Ульянина в кулуарах Международного форума министров образования «Формируя будущее» в Казани.

Программа включает в себя несколько направлений: оказание кризисной и экстренной психологической помощи детям и семьям, а также подготовку психологов и педагогов, проведение супервизии (повышение квалификации в формате консультирования) для специалистов, работающих на местах, пояснила Ульянина.

Весной программа была развернута в Ростовской и Белгородской областях, а с июня 2022 г. психологи выезжают в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, сообщила Ульянина. Специалисты работают в пунктах временного размещения, а также в школах и детских учреждениях. По ее словам, команда МГППУ объезжает всю область или республику, создавая в каждом муниципалитете консультационные пункты. Педагоги заранее анонсируют свое прибытие на ту или иную территорию через СМИ.

Специалисты МГППУ в своей работе с детьми опираются на основные принципы общей психологии, известные как в России, так и за рубежом, сказал заведующий сектором экстренного реагирования и психологического консультирования отдела экстренной психологической помощи Федерального координационного центра Денис Волков. Специалистам удалось помочь 171 ребенку в зоне проведения спецоперации, а также 743 несовершеннолетним на приграничных территориях (Белгородская, Ростовская, Курская области, Краснодарский край и Крым) и в ПВР.

Федеральный координационный центр по обеспечению психологической службы в системе образования был создан в 2021 г. по инициативе главы Минпросвещения Сергея Кравцова в рамках реализации концепции развития психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования на период до 2025 г. Одно из ключевых направлений деятельности центра – оказание экстренной психологической помощи детям и их родителям, а также подготовка мобильных бригад для работы в чрезвычайных и кризисных ситуациях.

Если ребенок живет в зоне боевых действий или пострадал от них, то психологическая поддержка ему необходима, уверена детский психолог Александра Бугаева. При этом, по ее мнению, психолого-педагогического образования может быть недостаточно и специалистам нужно проходить специальное обучение работе с кризисными ситуациями, в которых есть прямая угроза жизни.

«Психолог в кризисной ситуации должен быть уверен в себе, в своих силах и понимать, что в его психике есть место для проблем всех людей, которым он помогает. Ключевые моменты для такой работы – специализированное образование, выносливость, умение выдерживать необходимую психологическую дистанцию с людьми в кризисной ситуации и регулировать ее», – подчеркнула эксперт.

Бугаева считает, что специалисту важно держать баланс: сострадать, помогать и оставаться устойчивым, до конца не погружаясь в проблемы людей. Если психолог будет включаться в них на 100%, он не сможет помочь человеку. «Например, если ребенок плачет от боли и ужаса, психолог должен помочь ему справиться с этим состоянием, быть для него опорой, а не впадать в панику и эмоции, поэтому уметь дистанцироваться, работая в таких обстоятельствах, необходимо», – заключила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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