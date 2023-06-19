Депутатам «Единой России» рекомендовали посетить акцию «Свеча памяти» 22 июня

Еще один из депутатов из фракции «ЕР» сказал «Ведомостям» на условиях анонимности, что не сможет быть в этот день в своем регионе, но примет участие в акции в Москве. Он также уточнил, что «не знает» о «принудительной» явке на мероприятие в День памяти и скорби.