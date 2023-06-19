Депутатам «Единой России» рекомендовали посетить акцию «Свеча памяти» 22 июня

Депутатам «Единой России» рекомендовали посетить акцию «Свеча памяти» 22 июняТак в движении «Волонтеры Победы» почтут день начала Великой Отечественной войны
Депутатам Госдумы от «Единой России» посоветовали почтить День памяти и скорби 22 июня и принять участие в акции «Свеча Памяти», рассказал «Ведомостям» один из депутатов фракции.
Письмо с приглашением принять участие в акции на имя руководителя фракции Владимира Васильева направила депутат Госдумы Ольга Занко. Она возглавляет Центральный совет сторонников «ЕР» и Центральный штаб движения «Волонтеры Победы». «Ведомости» ознакомились с документом.
«Волонтеры Победы» – одно из самых крупных добровольческих организаций, которая занимается сохранением исторической памяти, гражданско-патриотическим воспитанием и популяризацией изучения истории России «с помощью современных и интересных форматов», указывается в письме.
Как указывает Занко, каждый год в День памяти и скорби 22 июня движение «Волонтеры Победы» совместно с «Единой Россией» проводят международные акции «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти».
«В преддверии 82-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов добровольцы почтут память павших <…> и создадут масштабные огненные картины, которые связаны общей темой: «Трагедии и Победы региона (страны) в годы войны», – сказано в письме на имя Васильева.
Указывается также, что в ночь с 21 на 22 июня в Москве «волонтеры и жители города создадут «Огненную картину» на территории ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Руководителя фракции «ЕР» и депутатов-единороссов приглашают принять участие в этом мероприятии.
Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила «Ведомостям», что ей ничего не известно об обязательности присутствия на акции. Она отметила, что самостоятельно примет в ней участие, как делает каждый год.
Еще один из депутатов из фракции «ЕР» сказал «Ведомостям» на условиях анонимности, что не сможет быть в этот день в своем регионе, но примет участие в акции в Москве. Он также уточнил, что «не знает» о «принудительной» явке на мероприятие в День памяти и скорби.
«Могу сказать, что участие членов фракции «Единая Россия является добровольным, приглашали всех (именно из фракции «ЕР»). Свое участие подтвердили несколько человек», – сообщила «Ведомостям» Занко, но не уточнила, кто именно. Она подчеркнула, что, по данным сайта «Волонтеров Победы», на акцию зарегистрировано 650 000 человек.
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно с 1996 г. 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны. Помимо «Свечи Памяти», в Москве состоятся и другие памятные мероприятия. Так, на Крымской набережной пройдет акция «Линия памяти». На ней зажгут 1 418 свечей – в память о количестве дней Великой Отечественной войны.
В Александровском саду в 31-й раз состоится «Вахта памяти. Вечный огонь». Юноши и девушки из молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В 4:00 в Александровском саду и парке искусств «Музеон» прозвучит запись сообщения диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны.