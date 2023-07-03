Опрос: русскоговорящие в ближнем зарубежье редко чувствуют себя «чужими»В основном русские видят себя гражданами своих стран, говорит эксперт
18% русскоязычных жителей стран ближнего зарубежья считают себя русскими, из них 87% чувствуют себя там «своими», а 13% – «чужими». При этом те, кто не родился на территории этих стран, а приехал из России, русскую культуру воспринимают как связующее звено с новым местом жительства. Это следует из данных опроса, проведенного Центром социального проектирования «Платформа» и компанией онлайн-исследований «ОнИн».
В панельном онлайн-опросе в мае-июне 2023 г. принимали участие 1350 русскоговорящих респондентов среди жителей следующих страны Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Таджикистана. Участники – русскоговорящие люди, родившиеся в стране ближнего зарубежья или переехавшие более трех лет назад, а также россияне, покинувшие Россию после февраля 2022 г.
Согласно данным исследования, местное русское население в целом адаптировалось к жизни в ближнем зарубежье, дискомфорт ощущает небольшая часть тех, кто относит себя к русским. От эмигрантов ждут адаптации, роль носителей более «передового опыта» не пользуется популярностью. По данным опроса, топ-3 стран по доле считающих себя русскими среди русскоговорящих — Казахстан (38%), Узбекистан (26%) и Молдова (24%).
При этом национальную идентичность, по мнению опрошенных, русскоязычные определяют наличие корней (51%), знание культуры и истории (38%), следование традициям (38%), владение языком (35%), следованием традициям (35%), готовностью разделить судьбу страны (34%), постоянным проживанием в ней (27%), вовлеченностью в местное общество (23%), исповедание религии (10%), наличием собственности (8%).
«Вход» в другую культуру начинается через знание языка и обычаев, но русская эмиграция зачастую не торопится к погружению, отмечают авторы исследования. Русскоязычные эмигранты проявляют дистанцию, полагаясь на то, что связующим звеном на новой почве станет для них русская культура.
Согласно опросу, для 64% русскоговорящих жителей стран ближнего зарубежья предметом гордости является народ страны проживания. Для 58% – уникальные природные объекты. Для 53% – богатая история. Еще 35% респондентов гордятся достижениями в области культуры и искусства. 26% – открытостью к культурным взаимодействиям.
На основе наблюдений можно выделить следующие факторы, которые влияют на дружелюбное отношение к русским, отмечает социолог Мария Макушева: общая историческая память, праздники, ритуалы, искусство, элементы бытовой культуры, интересы стран в привлечении высококвалифицированных кадров. Критику вызывает вызванное миграцией удорожание жизни, в особенности, аренды жилья; ощущение надменности, снобизма у приезжающих; изменение культурного облика городской толпы; образ приезжего, нарушающего местные нормы в странах с мусульманской культурой, перечисляет эксперт.
Гендиректор ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов подчеркивает, что в ходе исследования опрашивали только русскоязычных респондентов – среди них доля считающих себя русскими очевидно выше. По этой причине, а также в силу обобщения по целому ряду стран показатель в 18% не слишком релевантный для каждого из государств, отмечает он. Например, в Казахстане этот показатель составляет 22%, а в других странах опускается до 3-4%.
Однако, если смотреть на статистику в целом, русские занимают значимую долю среди населения только в западных республиках бывшего СССР (Прибалтика, Украина, Белоруссия, Молдова) и в Казахстане, уточняет эксперт. «Нет и сильной идентификации русских с Россией, в подавляющем большинстве они видят себя гражданами своих стран, а старшее поколение чаще считает своей родиной СССР – не Россию», – сказал Фирсов «Ведомостям».
Фирсов отмечает две тенденции, которые дают снижение численности тех, кто идентифицирует себя как «русские» за рубежом. Во-первых, в ряде стран молодые поколения зачастую меняют свою идентичность. Во-вторых, рождаемость в русских семьях в ряде азиатских существенно отстает от коренного этноса. Новая волна эмиграции в 2022-2023 гг. несколько скорректировала баланс в пользу осознающих себя русским, добавил он. При этом постепенно уходит ранее обязательная для национальной интеллигенции «культура знания русского языка».