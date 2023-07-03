Опрос: русскоговорящие в ближнем зарубежье редко чувствуют себя «чужими»

Гендиректор ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов подчеркивает, что в ходе исследования опрашивали только русскоязычных респондентов – среди них доля считающих себя русскими очевидно выше. По этой причине, а также в силу обобщения по целому ряду стран показатель в 18% не слишком релевантный для каждого из государств, отмечает он. Например, в Казахстане этот показатель составляет 22%, а в других странах опускается до 3-4%.