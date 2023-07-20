Министр Мурашко спровоцировал дискуссию об обращении препаратов для абортов

В первую очередь речь идет о препаратах мифепристон и мизопростол, которые могут отпускаться только в больницы акушерско-гинекологического профиля, пояснила «Ведомостям» главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Наталия Долгушина. По ее словам, сейчас практикуется отпуск этих средств пациентам, в том числе без наличия рецептов (например, их можно заказать в интернет-аптеках). Но самостоятельный прием данных препаратов без контроля врача может обернуться серьезными, тяжелыми последствиями для здоровья и даже может закончиться летальным исходом для женщины, пояснила Долгушина. Например, в случае недиагностированной внематочной беременности, беременности в рубце на матке или развития аллергической реакции на лекарственный препарат, перечислила она.