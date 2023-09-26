16% опрошенных россиян считают иноагентов «борцами за права граждан»

Эта позиция популярнее всего среди людей 18-24 лет (32%). При этом большинство россиян (61%) уверены, что те, кто объявлен иноагентом, — это скорее «предатели, которые за деньги недружественных стран распространяют ложь о стране». Причем женщины так чаще отвечают, чем мужчины (63% против 59%). Такое мнение характерно для людей в возрасте от 45 и до 60 лет (71% с 45-69 лет и столько же в категории 60 лет и старше). Меньше всего сторонников такой позиции в возрастной категории 18-24 лет (34%), далее идут 25-34-летние люди (45%) и на третьем месте — опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет. 4% россиян считают, что среди иноагентов есть и предатели, и защитники гражданских прав, 18% затруднились ответить, а 1% отказался отвечать.