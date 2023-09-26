16% опрошенных россиян считают иноагентов «борцами за права граждан»Большинство уверены, что люди с этим статусом – предатели
16% опрошенных россиян считают, что иноагенты — это скорее борцы за права граждан и свободу слова в России, которых власть пытается наказать, чтобы запугать остальных. Такой результат показал опрос ВЦИОМа.
Эта позиция популярнее всего среди людей 18-24 лет (32%). При этом большинство россиян (61%) уверены, что те, кто объявлен иноагентом, — это скорее «предатели, которые за деньги недружественных стран распространяют ложь о стране». Причем женщины так чаще отвечают, чем мужчины (63% против 59%). Такое мнение характерно для людей в возрасте от 45 и до 60 лет (71% с 45-69 лет и столько же в категории 60 лет и старше). Меньше всего сторонников такой позиции в возрастной категории 18-24 лет (34%), далее идут 25-34-летние люди (45%) и на третьем месте — опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет. 4% россиян считают, что среди иноагентов есть и предатели, и защитники гражданских прав, 18% затруднились ответить, а 1% отказался отвечать.
При этом относительно 2022 г. уменьшилось количество людей, которые ассоциируют иноагентов со шпионами и лазутчиками (с 14 до 9% на 2023 г.). Также на 1% стало менее популярно мнение о том, что иноагент — это «враг народа и государства» (в 2022 г. — 6%, в 2023-м — 5%). Стало меньше людей, которые уверены, что иноагенты действуют в интересах другого государства (в 2022 г. — 4%, в 2023-м — 3%). Также возрос процент ответов о том, что иноагентство — это «глупость и надуманное понятия» (в 2022 г. — <1%, в 2023-м — 2%). Кроме того, стало меньше людей, у которых иноагенты не вызывают никаких ассоциаций вовсе (в 2022 г. — 11%, в 2023 — 8%).
Почти вдвое увеличилось число тех, кто считает, что иноагент — «это предатель родины, представитель пятой колонны». Также немного возрос процент ассоциирующих иноагентов с оппозицией и диссидентами (в 2022 г. — 2%, в 2023-м — 3%) и процент людей, считающих, что иноагенты вредят России (в 2022 г. — 3%, в 2023-м — 5%). Никак не изменились ответы по сравнению с прошлым годом о том, что иноагент — это разведчик и спецслужбист (3%), который финансируется из-за рубежа (3%). Также остался неизменным уровень распространения мнения о том, что иноагенты — это неугодные власти люди (2%) и о том, что иноагент равно иностранец (2%). И в 2022 г., и в 2023-м 2% опрошенных россиян сохранили свое позитивное отношение к ним.
Одновременно с этим почти половина россиян (46%) заявила о том, что если СМИ, которое они с интересом читают, объявят иноагентом, то это никак не повлияет на их отношение к нему и они продолжат читать издание. 24% сразу бы перестали читать СМИ-иноагента, 14% сказали, что стали бы реже обращаться к такому изданию, а 2%, наоборот, стали бы с большим интересом читать СМИ. 14% затруднились ответить.
Примерно так же россияне ответили и по поводу гипотетического объявления любимого певца или актера иноагентом: 42% опрошенных продолжили бы слушать и смотреть их, как и раньше. 34% отказались бы от просмотров фильмов и прослушивания песен иноагентов, 13% стали бы реже к ним прибегать, 2% с большим бы энтузиазмом обращались бы к творчеству иногентов. 9% затруднились ответить.
По словам социолога Алексея Левинсона, в массовом восприятии статус иноагента – «это совершенно не значащий фактор». «Большинство респондентов вообще не были осведомлены о таком явлении: они понимали значение слов, но не самого феномена, поэтому у них и нет какого-то устойчивого отношения», – сказал «Ведомостям» эксперт.
В большинстве своем граждане России не имеют никакого представления о том, что означает термин «иностранный агент» из отечественного законодательства, согласен адвокат Дмитрий Захватов: «С точки зрения закона этот статус предполагает большое количество неудобств: необходимость ставить “плашку” перед сообщениями, необходимость сдавать большое количество отчетности, за неисполнение которых предусмотрены штрафы и уголовное преследование».
Глава признанного иноагентом Центра защиты прав СМИ Галина Арапова (сама также иноагент) отметила, что рост негативного отношения есть и связан он, в частности, с принятием закона об ответственности третьих лиц, связанных с иноагентами. Арапова указала, что закон четко не определяет, кто является «третьим лицом», а потому многие опасаются любого сотрудничества. «В итоге с иноагентами отказываются сотрудничать организации, и банки, и госучреждения», – сказала она «Ведомостям».
Статус иноагента появился в российском законодательстве в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО. СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г., с 2021 г. – незарегистрированным объединениям. Иноагенты обязаны маркировать свои материалы крупной подписью (в случае аудио и видео – длительной заставкой). Также они не могут преподавать в государственных школах и вузах, создавать материалы для несовершеннолетних, получать господдержку, занимать госдолжности и др. Сейчас в реестре иноагентов 685 лиц и наименований.
1 декабря 2022 г. в силу вступил закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно документу, иноагентами могут быть признаны российские и иностранные компании, общественные объединения и физические лица, которые получают поддержку из-за рубежа, подвержены иностранному влиянию и занимаются политической деятельностью.