«Новые люди» вновь попытаются отменить штрафы за лайки в социальных сетях

«Новые люди» вновь попытаются отменить штрафы за лайки в социальных сетяхРанее кабмин инициативу депутатов не поддержал
Депутаты фракции «Новые люди» переписали законопроект об отмене штрафов за лайки в социальных сетях и повторно отправили его на отзыв в правительство. «Ведомости» ознакомились с новым текстом законопроекта. Среди авторов законопроекта вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты фракции Ксения Горячева и Антон Ткачев.
Согласно законопроекту депутаты предлагают ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), которая влечет штрафы от 10 000 до 500 000 руб., дополнить примечанием о том, что под действиями, направленные на возбуждение ненависти или вражды, не могут пониматься выражения эмоций в виде выставления отметок к публикациям в интернете. Под выражением эмоций в виде выставления отметок следует понимать выставление любых отметок в интернете, которые предусмотрены программным обеспечением сайта или приложения, используемое для выражения отношения пользователей к сообщению. Аналогичное примечание депутаты предлагают и к ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил или добровольческих формирований).
В пояснительной записке говорится, что законопроект был разработан «в целях гуманизации правосудия и уточнения судебной практики по делам, связанным с обвинительными решениями за реакции к публикациям в социальных сетях». Депутаты пишут, что в настоящее время наблюдается рост привлечения к ответственности по этим двум статьям КоАПа. Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2022 г. по ст. 20.3.3 судами было рассмотрено 5442 дела. По статьям 20.3 и 20.3.1 (статистику суд приводит по обеим статьям одновременно) судами было рассмотрено 6554 дела.
Первый раз депутаты «Новых людей» направляли этот законопроект на отзыв в правительство в марте 2023 г. Тогда в две статьи КоАПа также предлагалось примечание, но более лаконичное: под публичными действиями, которые предусмотрены статьями, не может признаваться выражение эмоций в виде выставления отметок к публикациям в интернете. Однако в сентябре правительство не поддержало законопроект. Белый дом указывал, что в пояснительной записке не было статистики, которая бы свидетельствовала о наличии проблем в правоприменении. Кроме того, в законопроекте не были определены понятия «выражение эмоций», «выставление отметок к публикациям», что не соответствовало требованиям ясности в законодательных нормах.
Также правительство указывало, что к этим составам может применяться позиция Верховного суда о необходимости учета совокупности всех обстоятельств содеянного при определении наличия или отсутствия у лица прямого умысла возбуждения ненависти либо вражды, а также унижения человеческого достоинства при размещении материалов в интернете. Соответствующее постановление пленума Верховного суда было принято 20 сентября 2018 г., правда, касалось оно уголовных дел об экстремизме.
В 2018 г. председатель уголовной коллегии Верховного суда Владимир Давыдов говорил журналистам, что лайки и репосты не могут сами по себе быть поводом для возбуждения уголовного дела. «В УК РФ нет ответственности за лайки, репосты, есть ответственность за возбуждение вражды, ненависти и т. д. Сами эти факты, конечно, не должны быть криминальными. Даже если материал экстремистский, все равно нужно доказывать умысел», – отмечал он.
Даванков считает, что замечания в прошлом отзыве правительства носят формальный характер и что законопроект можно было доработать, что они и сделали. «Уже отправили законопроект на повторное заключение – мы убеждены, инициативу нужно рассмотреть. Суть идеи в том, чтобы людей перестали штрафовать просто за клик мышкой», – говорит он. Ткачев, в свою очередь, отмечает, что «люди часто ставят лайки под постами о катастрофах и трагедиях, чтобы поддержать пострадавших, выразить сопереживание таким образом». «А в суде это могут, к примеру, трактовать как поддержку террористов. Не надо допускать такого абсурда», – говорит депутат.
Существенной необходимости в данном законопроекте в настоящее время особо сильно не усматривается, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Непонятно, чем обусловлено стремление уделять такое количество времени именно такому вопросу. В государстве есть более насущные и актуальные вопросы, которые требуют разрешения в более оперативном варианте». При этом он отмечает, что сама практика правоприменителей в настоящий момент по этим составам КоАПа неоднозначна и изменчива от региона к региону. «Проще было бы урегулировать множество аспектов в рамках подробного разъяснения Верховного суда, чтобы все привести к единому правовому знаменателю», – говорит юрист, отмечая, что постановление пленума Верховного суда от 2018 г. касалось уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности.