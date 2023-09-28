«Новые люди» вновь попытаются отменить штрафы за лайки в социальных сетях

Первый раз депутаты «Новых людей» направляли этот законопроект на отзыв в правительство в марте 2023 г. Тогда в две статьи КоАПа также предлагалось примечание, но более лаконичное: под публичными действиями, которые предусмотрены статьями, не может признаваться выражение эмоций в виде выставления отметок к публикациям в интернете. Однако в сентябре правительство не поддержало законопроект. Белый дом указывал, что в пояснительной записке не было статистики, которая бы свидетельствовала о наличии проблем в правоприменении. Кроме того, в законопроекте не были определены понятия «выражение эмоций», «выставление отметок к публикациям», что не соответствовало требованиям ясности в законодательных нормах.