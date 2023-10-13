Счетная палата указала на недофинансированность профессионального образования

Счетная палата указала на недофинансированность профессионального образованияЭто создает риски для выполнения задачи по подготовке миллиона специалистов
К первому чтению в законопроекте о бюджете на ближайшие три года есть «явная недофинансированность» по проекту «Профессионалитет», на него принято в 2024 г. решение выделить 15,9 млрд руб. (по 9,7 млрд в следующие два года). Это на 495,1 млн руб. меньше, чем выделялось в 2023 г.
На это указал аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев в ходе обсуждения «образовательной» части бюджета во время заседания комитета Госдумы по просвещению. Сокращение бюджета касается, в частности, развития образовательных кластеров и функционирования центров опережающей профподготовки. «Это создает риски [для] выполнения задач, которые поставил президент, по подготовке миллиона специалистов», – сказал аудитор.
Обучение по программе «Профессионалитет», которая призвана модернизировать систему профессиональной подготовки в колледжах в соответствии с запросами предприятий ключевых отраслей экономики, запустили в РФ 1 сентября 2022 г. В послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 г. Владимир Путин поручил подготовить 1 млн профессиональных рабочих за пять лет.
Глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия») отметила, что средства на сферу профессионального образования закладываются. Казакова признала, что для выполнения поручения президента программу грантовой поддержки техникумов и колледжей, которая позволяет учебным заведениям покупать оборудование и делать капитальный ремонт, необходимо масштабировать. По ее словам, на программной комиссии «Единой России» 10 октября депутаты предложили увеличить выделяемые средства с 7 млрд до 10 млрд руб. в год, чтобы их могли в перспективе получить 100 колледжей.
Активное участие Минпросвещения в обновлении материально-технической базы колледжей началось в 2018 г., говорит старший научный сотрудник Центра развития навыков и профессионального образования Института образования НИУ ВШЭ Вера Мальцева: важным шагом в этом направлении стал проект «Молодые профессионалы», в рамках которого профессиональные образовательные организации оснащались современными мастерскими.
«Новый виток обновления среднего профессионального образования (СПО) начался с реализации федерального проекта «Профессионалитет» с 2022 г. и создания 71 образовательно-производственного кластера. На их создание было выделено 7 млрд. руб., еще 2,2 млрд руб. – на создание Федерального технопарка профессионального образования в Калуге», – говорит она.
Мальцева указывает, что сейчас почти половина девятиклассников выбирает колледж, а не старшую школу, а еще 20% выпускников поступают в колледжи для продолжения обучения. При этом 30% выпускников колледжей все-таки затем поступают в вузы. «Но в 2022 г. 951 000 человек поступили в вузы против 1,1 млн в колледжи», – добавила эксперт.
Тенденция перехода школьников в СПО нарастает с 2012 г. (см. «Ведомости» от 13 сентября 2022 г.). Об этом говорилось в исследовании международной исследовательской компании Ipsos. Одной из причин для роста популярности СПО стала ориентированность молодого поколения на быстрое трудоустройство, а не на долгое обучение. Если в 2021 г. в исследовании Ipsos 45% молодых людей ответили, что целью на ближайший год для них является продолжение образования, то в 2022 г. так заявили только 37% опрошенных.
В целом расходы на образование в 2024 г. составят 1,5 трлн руб., увеличение по сравнению с 2023 г. составило 137 млрд руб., заявил замминистра финансов Павел Кадочников. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что на реализацию государственной программы «Развитие образования» в 2024 г. предусмотрено 575,2 млрд руб.
Показатели проекта бюджета на следующий год по этой программе увеличены на 19,9 млрд руб., в 2025 г. – на 21,7 млрд, а в 2026 г. – на 14,6 млрд. Объем бюджетных средств по нацпроекту «Образование», как отметил министр, не снизился в 2024 г. по сравнению с ранее принятыми параметрами. В 2025 и 2026 гг. он увеличился на 2,7 млрд и 2,3 млрд руб. соответственно.
«Хочу особо подчеркнуть, что в проекте бюджета в итоге предусмотрены все необходимые объемы средств на реализацию государственной программы и ключевых направлений развития общей работы – стройки, капитальный ремонт, горячее питание, выплаты за классное руководство, системные мероприятия, проект «Специалитет» и поддержку новых регионов», – сказал Кравцов.
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») рассказала «Ведомостям», что многие депутаты «боялись» заглядывать в бюджет, ожидая срезания средств по многим статьям в части образования. Она отметила, что Минпросвещения настаивало на сохранении выделяемых средств. «Важно было увидеть, что на горячее питание детей деньги сохранятся и увеличатся. Мы сказали свои пожелания, надеюсь, они будут учтены ко второму чтению», – добавила она.