Счетная палата указала на недофинансированность профессионального образования

Тенденция перехода школьников в СПО нарастает с 2012 г. (см. «Ведомости» от 13 сентября 2022 г.). Об этом говорилось в исследовании международной исследовательской компании Ipsos. Одной из причин для роста популярности СПО стала ориентированность молодого поколения на быстрое трудоустройство, а не на долгое обучение. Если в 2021 г. в исследовании Ipsos 45% молодых людей ответили, что целью на ближайший год для них является продолжение образования, то в 2022 г. так заявили только 37% опрошенных.