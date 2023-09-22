Котяков назвал число новых рабочих мест к 2030 году

Котяков назвал число новых рабочих мест к 2030 годуВ экономике дополнительно появится 2,4 млн вакансий, отметил министр
В перспективе до 2030 г. спрос на рабочую силу будет расти, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков 21 сентября в ходе заседания Госсовета по развитию рынка труда. К этому моменту кадровая потребность экономики составит 73,6 млн рабочих мест, что на 2,4 млн работников больше, чем на конец 2022 г. Спрос экономики на рабочую силу на тот момент составлял 71,2 млн рабочих мест, уточнил представитель Минтруда.
Новые вакансии сформируются за счет обрабатывающей промышленности, логистических предприятий, здравоохранения и IT-сектора, отметил министр. Наибольшая потребность сотрудников будет наблюдаться в обрабатывающем производстве, там появится почти 800 000 новых вакантных мест. Еще 400 000 человек понадобится компаниям, занимающимся транспортировкой и хранением, приток 285 000 кадров будет необходим для сферы здравоохранения и социальных услуг, а для научных исследований и IT-сектора – 430 000.
«Критически важным вызовом для системы образования и занятости становится недопущение неудовлетворенного спроса на труд», – подчеркнул в своем выступлении Котяков. По его словам, из-за демографического спада 90-х гг. численность граждан от 30 до 39 лет снизится к 2030 г. на 7,2 млн человек. При этом россиян в возрасте 15-29 лет прирастет почти на 3 млн, и это «окно возможностей» для сглаживания структурного дисбаланса на рынке труда, отметил чиновник.
Сегодня в персонале остро нуждаются обрабатывающие предприятия, а также строительные и транспортные компании. Чтобы обеспечить их и других работодателей, потребность в кадрах должна стать основным критерием для целевого приема в вузы, добавил глава Минтруда. При этом необходимо популяризировать востребованные государством профессии с помощью, например, профессиональных конкурсов.
В свою очередь председатель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика», губернатор Новгородской области Андрей Никитин попросил сделать программу трудовой мобильности, которая позволяет россиянам в поиске работы переехать трудиться другие муниципалитеты внутри субъекта, межрегиональной.
Ранее, открывая заседание Госсовета, президент России Владимир Путин подчеркнул, что встреча «проходит на фоне рекордно низкой безработицы». В июле по данным Росстата, она составила 3% – это исторический минимум за всю историю наблюдений показателя. Глава государства назвал ситуацию «одним из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, ее социального измерения». Системной задачей он назвал переход «в горизонте текущего десятилетия» к высоким заработным платам. Это важнейший ориентир для отечественных компаний и всех уровней власти при выработке мер экономической и социальной политики, сказал он.