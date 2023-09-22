Котяков назвал число новых рабочих мест к 2030 году

«Критически важным вызовом для системы образования и занятости становится недопущение неудовлетворенного спроса на труд», – подчеркнул в своем выступлении Котяков. По его словам, из-за демографического спада 90-х гг. численность граждан от 30 до 39 лет снизится к 2030 г. на 7,2 млн человек. При этом россиян в возрасте 15-29 лет прирастет почти на 3 млн, и это «окно возможностей» для сглаживания структурного дисбаланса на рынке труда, отметил чиновник.