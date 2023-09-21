Путин выступил на заседании Госсовета по развитию рынка труда

Путин выступил на заседании Госсовета по развитию рынка трудаВ России будут формировать пятилетний прогноз в потребности кадров на уровне всей экономики
Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по развитию рынка труда в Великом Новгороде призвал правительство стимулировать занятость населения, в том числе и молодежи, и участников спецоперации, активнее использовать искусственный интеллект, а руководителей колледжей и вузов – «не ждать сигналов сверху» и действовать.
В ходе выступления Путин подчеркнул, что встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы, с которой сталкивается рост экономики. Он призвал учитывать этот фактор и «реагировать на долгосрочную перспективу». «Сейчас важно, что снижение безработицы носит системный, структурный характер, является результатом в том числе, конечно, и наших последовательных усилий по целому ряду направлений», – добавил президент.
Целые агломерации и отдельные города все еще испытывают дефицит рабочих мест, подчеркнул Путин, поэтому необходимо уделить внимание регионам с низким качеством занятости, где зарплаты отстают от средних показателей по стране. Президент попросил зампреда правительства Татьяну Голикову, чтобы межведомственная рабочая группа по восстановлению рынка труда предложила меры поддержки.
Правительству необходимо концентрировать дополнительные усилия в направлении снижения молодежной безработицы, добавил Путин. «К 2030 г., например, в стране – по предварительным подсчетам, конечно, по предварительным данным анализа – будет 8,3 млн граждан в возрасте 20–24-х лет. А в 2035 г. – уже 9,7 млн, это на 2,4 млн больше, чем сейчас», – рассказал президент.
Путин подчеркнул, что все меры по развитию рынка труда связаны, как, например, программы повышения квалификации женщин в декрете, так и участников спецоперации, которых необходимо поддерживать в трудоустройстве. На последнем президент остановился подробнее. «Нужно делать все возможное, чтобы наши герои – в полном смысле это герои, наши ребята, которые на передовой воюют, – чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи, создавать эти семьи», – добавил он. Президент попросил губернаторов контролировать лично эти вопросы.
Путин напомнил, что в планах – в течение десятилетия перейти к экономике высоких зарплат. Об этом президент говорил на Петербургском экономическом форуме. «Какова ситуация на данный момент с уровнем заработной платы, заработными платами вообще? По итогам июля их рост составил 10,5% в реальном выражении. Это, хорошо, конечно. Нужно поддержать эту тенденцию», – подчеркнул президент.
Нужно чтобы государство помогло людям стать более профессиональными и более конкурентными на рынке труда. Вся система образования и воспитания должна быть направлена на то, чтобы пополнять и обновлять знания и компетенции, считает Путин. В связи с этим также нужно строить и ремонтировать учреждения образования.
В рамках среднего и высшего образования необходимо предусмотреть получение сразу нескольких квалификаций и даже смену специальностей в ходе учебы, считает глава государства. «Ежегодно будем формировать пятилетний прогноз в потребности кадров на уровне всей экономики. Конечно, без бизнеса и коллег, которые работают в реальном производстве, мы эту задачу не решим», – подчеркнул он. Первый прогноз подготовят в следующем году.
Также Путин добавил, что такое планирование нужно начать с 2025/2026 учебного года, с учетом результатов национальных рейтингов. Наставники вузов, колледжей должны «на кончиках пальцев» чувствовать изменения на рынке труда и своевременно реагировать на них, не дожидаясь «сигналов сверху», призвал президент.
Путин затронул тему и ученического договора, подчеркнув, что должен быть создан эффективный механизм с трехсторонними обязательствами – работодатель, работник и орган власти. Это позволит людям получать новые знания и квалификации.
Путин уделил внимание и повышению производительности труда, отметив, что необходимо наращивать инвестиционную активность. «Во II квартале рост инвестиций продолжился и составил плюс 12,6% год к году. Хороший показатель», – сказал он. Также важным фактором является оптимизация процессов через внедрение бережливого производства. Поручения уже были даны, но не по всем ведется предметная работа, указал Путин. Вместе с этим президент призвал активнее задействовать искусственный интеллект, так как это, по его мнению, сыграет ключевую роль в трансформации рынка труда.