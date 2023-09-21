Путин выступил на заседании Госсовета по развитию рынка труда

Путин подчеркнул, что все меры по развитию рынка труда связаны, как, например, программы повышения квалификации женщин в декрете, так и участников спецоперации, которых необходимо поддерживать в трудоустройстве. На последнем президент остановился подробнее. «Нужно делать все возможное, чтобы наши герои – в полном смысле это герои, наши ребята, которые на передовой воюют, – чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи, создавать эти семьи», – добавил он. Президент попросил губернаторов контролировать лично эти вопросы.