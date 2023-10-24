Суд отказался снять судимость с Рашкина по делу об убийстве лося

22 апреля 2022 г. Калининский районный суд Саратовской области квалифицировал его действия по статье о незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору и приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком два года. Также Рашкину на два года запретили заниматься охотой, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 000 руб. Депутатская неприкосновенность с Рашкина была снята 25 ноября, что дало возможность привлечь его к уголовной ответственности. Спустя два дня после приговора в мае 2022 г. он был лишен депутатских полномочий.