Суд отказался снять судимость с Рашкина по делу об убийстве лося

Суд отказался снять судимость с Рашкина по делу об убийстве лосяКоммунист намерен добиваться решения в апелляционной инстанции
Кунцевский суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства экс-депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина. В сентябре он обратился в суд с заявлением об условно-досрочном освобождении (УДО).
Рашкин заявил «Ведомостям», что не знает, почему суд отказался удовлетворить его ходатайство. Бывший депутат вместе с адвокатами представил суду материалы о том, что он не нарушал правил условного наказания по приговору.
Экс-депутат рассказал, что в ходе заседания представитель прокуратуры возражал и просил суд оставить ходатайство осужденного без удовлетворения. «Мы через три дня получим мотивированное решение, где будет написано, в связи с чем отказано. Решение суда уже обжаловано. Надежда умирает последней», - сказал он.
1 февраля Рашкин пытался обжаловать приговор за убийство лося в Первом кассационном суде общей юрисдикции в Саратове. Но суд ему отказал, сославшись на отсутствие оснований для отмены вступивших в законную силу судебных решений. Второй осужденный по этому делу - знакомый Рашкина Александр Гношев - судебное решение обжаловать не стал.
Рашкин не первый раз пытался обжаловать приговор. В мае 2022 г. защита политика подавала апелляцию, но суд оставил ее без удовлетворения. Оспорить досрочное прекращение полномочий депутата Госдумы от КПРФ Рашкину также не удалось.
Убийство лося произошло 29 октября 2021 г. в Саратовской области. Как установило следствие, депутат на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области вышел на охоту без разрешения. При этом изначально Рашкин утверждал, что нашел тушу лося, но затем признал факт охоты на животного.
22 апреля 2022 г. Калининский районный суд Саратовской области квалифицировал его действия по статье о незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору и приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком два года. Также Рашкину на два года запретили заниматься охотой, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 000 руб. Депутатская неприкосновенность с Рашкина была снята 25 ноября, что дало возможность привлечь его к уголовной ответственности. Спустя два дня после приговора в мае 2022 г. он был лишен депутатских полномочий.