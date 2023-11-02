Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти

На том же заседании директор Музея Победы Александр Школьник рассказал, что центр займется формированием в российском обществе «идеологического иммунитета». В его основе будет база знаний, в создании которой примет участие научное сообщество. Все активности планируется адресовать молодежной аудитории. Организаторы хотят добиться массового вовлечения новых поколений в работу по сохранению, защите и «трансляции» исторической памяти, в том числе с помощью специализированных просветительских программ и информационных каналов.