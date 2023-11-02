Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памятиРуководителем назначена сотрудница администрации президента Елена Малышева
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно тексту документа, центр создается для сохранения и защиты российских духовно-нравственной культуры и исторической памяти, а также для реализации общественно значимых проектов и инициатив.
Учредителем является Управление делами президента России. Правительству РФ до 1 февраля 2024 г. предстоит подобрать недвижимость для размещения организации, а также начиная с 2024 г. предусмотреть для него субсидии за счет бюджетных ассигнований.
Руководителем центра назначена сотрудница управления президента по общественным проектам Елена Малышева. Указ вступает в силу со дня подписания.
Политолог Александр Немцев обратил внимание на то, что руководитель нового центра Малышева ранее возглавляла проект «Без срока давности», который также поддерживал президент. Он направлен на сохранение у современников памяти о Великой Отечественной войне. В рамках проекта рассекречиваются архивные документы, ведутся полевые работы, проходят просветительские акции и научные конференции, школьники и студенты принимают участие в реальных делах в качестве волонтеров, членов поискового движения.
Роспатриотцентр подведомственен Росмолодежи. Он занимается комплексным развитием и сопровождением всех видов деятельности по патриотическому воспитанию и популяризации волонтерства в России, а также организовывает патриотические и добровольческие проекты в рамках реализации федеральных проектов.
«Сложно сказать, чем деятельность центра будет отличаться от Роспатриотцентра и других подобных структур. Скорее всего упор будет сделан на массовость и крупные мероприятия, акции, конференции, направленные на предотвращение исторических фейков», – отмечает Немцев.
Молодежная деятельность, как считает политолог, будет важна, но центр находится вне поля Росмолодежи. Упор скорее всего будет сделан на разные возрастные категории, куда попадет и молодежь.
5 сентября в ходе заседания российского организационного комитета «Победа» Путин предложил подготовить проект по Великой Отечественной войне, собрать артефакты от начала и до конца войны, трофейные документы и продемонстрировать приказы нацистов. По словам главы государства, в последние годы история используется как оружие идеологической борьбы.
«Нам необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать удары подобного рода», – подчеркнул Путин. Одним из возможных вариантов, по его словам, мог бы стать национальный центр исторической памяти, о котором неоднократно говорили ветераны и историки.
На том же заседании директор Музея Победы Александр Школьник рассказал, что центр займется формированием в российском обществе «идеологического иммунитета». В его основе будет база знаний, в создании которой примет участие научное сообщество. Все активности планируется адресовать молодежной аудитории. Организаторы хотят добиться массового вовлечения новых поколений в работу по сохранению, защите и «трансляции» исторической памяти, в том числе с помощью специализированных просветительских программ и информационных каналов.
«По сути, центр должен стать одним из институтов воспитания детей и молодежи», – объяснил Школьник.
Деятельность центра, подчеркнул директор Музея Победы, будет ориентироваться на создание массового, широко тиражируемого информационного, просветительского и культурного продукта. По задумке, исторические цифры и факты будут «переведены» в эмоции, впечатления и убеждения, то есть сухая информация станет инструментом публичного диалога.
«Считаем важным привлечение к этой работе непосредственных участников исторически значимых событий, в первую очередь героев спецоперации, в силе правды которых никто не сможет усомниться», – уверен Школьник.
В своем выступлении Школьник также указал, что центр обязательно будет связан с проектированием и организацией событий, которые могут иметь самый разный характер и масштаб. По задумке, центр будет иметь международное значение и выполнять объединяющую функцию для развития дружеских и партнерских отношений между странами.